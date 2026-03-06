Alfredo Aciar: "Los productores de uva deben cerrar precio al final de la elaboración para no malvender"

Alfredo Aciar , secretario de Coordinación para el Desarrollo Productivo de San Juan estuvo en el 7° Foro de Inversiones Mendoza , donde DIARIO DE CUYO hizo una cobertura exclusiva. Ahí el funcionario pidió a l os viñateros no apurarse en la negociación de precios de la uva para no perder ganancias.

El funcionario hizo la advertencia luego de hablar con productores mendocinos, que le aseguraron que “esta cosecha va a tener pérdidas entre el 25 y el 30% en Mendoza, la mayoría habla más cerca del 30%” . La misma situación se repetirá en San Juan, adelantó, pero el impacto en la provincia vecina en el mercado general es mucho más amplio.

Frente a esto, dijo que “el mercado se va a equilibrar, porque hoy hay 3 o 4 meses de sobrestock, pero si se corrobora esta baja al final de la elaboración estaríamos nuevamente en equilibrio, con lo que debería haber mejor distribución en la renta entre bodegueros y productores”.

Este escenario, de cumplirse, es el que Aciar vio como una posibilidad para que se vean favorecidos los viñateros. “Quiero advertirles esta situación para que no malvendan, que en todo caso no cierren precio hoy y esperen al final de la elaboración” , dijo.

El funcionario dijo que esta expectativa de los productores viene cumpliéndose en los informes que hizo el INV durante lo que va de la temporada y que hay pocas posibilidades de que se revierta. “Estamos ya en la segunda mitad de la vendimia”, alertó.

El precio de la uva tanto para elaborar mosto como vinos es una discusión que se instaló al principio de la cosecha, en enero, y que todavía no tiene resolución. Los productores pidieron cobrar al menos 300 pesos el kilo de uva, pero alertaron que la oferta de los industriales rondaba los 210 o recibir la fruta sin valor.

La crisis vitivinícola en Mendoza

Durante el Foro de Inversiones las temáticas trabajadas fueron industria, vitivinicultura, neurociencias, mercado financiero y minería, entre otros. El sector más tradicional de Cuyo, la producción de vinos, es el que reportó más problemas.

En este sentido, explicó Alfredo Aciar, hubo aportes interesantes por parte de los paneles en especial para “los vinos embotellados, que son los que más participación tienen en Mendoza”. Según dijo, comparten problemáticas con San Juan, como “la caída del consumo interno, el descenso de exportaciones y una baja en el precio promedio, lo que representa una despremiunización del vino argentino”.

Ante esto, remarcó que durante el evento se discutieron posibles soluciones que fueran transversales, no solo para productores mendocinos sino también para los sanjuaninos. “Recomiendo estos espacios y el contacto con especialistas a los bodegueros sanjuaninos, porque hay posibilidades de salir de la situación y se aprovecha el espacio de networking”.

Las medidas de Caputo que impactan en San Juan

Aciar también se refirió a la disertación de Luis Toto Caputo, que estuvo presente en el Foro de Inversiones y habló sobre la situación económica actual y las expectativas del gobierno nacional. De los temas que desarrolló el Ministro de Economía, dijo que la modernización laboral y el fortalecimiento de capitales son los que tienen más impacto futuro en San Juan.

El sanjuanino dijo que espera que la modificación de la ley laboral “formalice el 50% del trabajo que hoy es informal, lo que impulsará el empleo en blanco y también un fortalecimiento de la seguridad social”.

Sobre San Juan, Aciar dijo que estos cambios, si dan los resultados esperados, llegarán cuando se espera un crecimiento debido a la minería. “Se prevé que hacia finales de este año San Juan muestre crecimiento fuerte en el empleo, traccionado por los proyectos aprobados en el RIGI”, adelantó.

En cuanto al blanqueo de Capitales, dijo que esperan que esta medida “ingrese dólares al sistema y esto potencie el mercado de capitales”. Para Aciar, es clave que haya más oferta de financiamiento porque “Argentina lleva décadas estancada en un 12% del PBI, muy por debajo de países como Chile o Brasil que tienen el 75 u 80%”.

“Esto para San Juan es clave, ya que la minería cuenta con buena rentabilidad y buenos precios internacionales, pero requiere de este financiamiento para cristalizar su potencial de crecimiento”, agregó.