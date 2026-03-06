El dólar volvió a subir y acumuló una suba de $40 en dos semanas

El dólar oficial registró una nueva suba en el mercado cambiario argentino y se consolidó por encima de los $1.400 , marcando su tercer avance en cuatro ruedas . El movimiento ocurre en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y cambios en las estrategias de inversión que impactan en el mercado local.

El dólar mayorista subió $9 y cerró en $1.416 para la venta , lo que implica un aumento de $19 en la semana (+1,4%) y de $40 en las últimas dos semanas (+2,9%) . Este repunte coincide con un cambio de tendencia en el tipo de cambio , luego de varias semanas en las que se había mantenido por debajo de la barrera psicológica de los $1.400.

Según operadores del mercado, el impulso del dólar responde a la apreciación global de la divisa estadounidense y a la moderación del carry trade , estrategia financiera que perdió atractivo tras la última licitación del Tesoro. A esto se suma que todavía no comenzó la liquidación de la cosecha gruesa , lo que reduce la oferta de dólares en el mercado.

En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación subió $10 y se vende a $1.435 . Por su parte, el dólar tarjeta o turista —que incluye el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— se ubicó en $1.865,50 .

En el mercado paralelo, el dólar blue cotiza en la city porteña a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta , valores similares al tipo de cambio oficial mayorista. Mientras tanto, en San Juan la cotización del dólar blue cerró este viernes a $1.460 para la venta y $1.360 para la compra.

En el segmento financiero se observaron movimientos moderados:

Dólar MEP: $1.436,94

Contado con liquidación (CCL): $1.476,28

Dólar cripto: alrededor de $1.460,61

En la city financiera, analistas siguen con atención la evolución del dólar ante el clima de incertidumbre internacional y el comportamiento de los inversores frente al riesgo global.

Impacto global y reservas del Banco Central

A nivel internacional, el dólar global retomó su tendencia alcista, impulsado por la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente, que llevó a muchos inversores a refugiarse en activos considerados más seguros.

El índice dólar, que mide el valor del billete verde frente a una canasta de seis monedas, subió 0,5% hasta las 99,26 unidades, acumulando casi 1,5% de aumento en la semana y encaminándose a su mayor ganancia semanal desde noviembre de 2024.

En paralelo, el Banco Central compró u$s124 millones en el mercado de cambios, aunque las reservas internacionales cayeron u$s383 millones por la baja en las cotizaciones de activos —especialmente el oro— y por pagos a organismos internacionales. De esta manera, las reservas cerraron en u$s45.825 millones.

Además, en lo que va de marzo, las compras acumuladas del Banco Central en el mercado oficial de cambios alcanzan los u$s251 millones, un dato clave para el seguimiento del equilibrio cambiario.

Expectativas del mercado para el dólar

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central también mostró cambios en las proyecciones del tipo de cambio. Según el informe, el dólar promedio esperado para marzo se ubica en $1.429, lo que representa una baja de $72,8 respecto al informe anterior.

Para los próximos meses, las estimaciones también muestran correcciones:

Abril: $1.452 (-$73,90 respecto al REM previo)

Mayo: $1.475 (-$74)

Estas previsiones reflejan un escenario de mayor estabilidad esperada en el mercado cambiario, aunque analistas advierten que factores externos, como el conflicto en Medio Oriente y la volatilidad financiera global, podrían alterar las proyecciones.

