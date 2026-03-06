La industria encadenó su séptima caída anual consecutiva en enero, aunque mejoró versus diciembre

Las bajas más relevantes en la industria durante enero se verificaron en la producción de la industria automotriz, maquinaria y vestimenta, de acuerdo al INDEC.

La industria manufacturera encadenó su séptima caída interanual consecutiva en enero, en un contexto en el cual los rubros que más sufren son aquellos más expuestos a la apertura comercial. De todos modos, en términos mensuales se observó un repunte.

Este viernes el INDEC informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) se contrajo 3,2% respecto de enero de 2025. Este retroceso fue explicado fundamentalmente por tres divisiones: Vehículos (25,7%), Maquinaria y equipo (-20,2%) y Prendas de vestir (-20,6%).

La apertura sin compensación golpea a la industria manufacturera En cuanto a la industria automotriz, los datos sectoriales exhibieron una retracción tanto en las ventas internas como en las exportaciones, en un escenario en el cual los autos chinos están ganando peso en toda la región. Asimismo, la menor actividad de las terminales está impactando de manera negativa en la fabricación local de autopartes.

Según pudo consultar Ámbito con especialistas del sector, las autopartistas corren serio riesgo de acá en adelante, teniendo en cuenta que, a contramano del mundo, el país no está aplicando ningún tipo de medida antidumping ni investigación sobre competencia desleal ante el aluvión de productos chinos. A esto se le suman los bajos requisitos de integración local que tiene el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y el inminente vencimiento de la ley autopartista.

En Maquinaria y equipo la variación negativa fue causada fundamentalmente por derrumbes en la producción de maquinaria agrícola y aparatos de uso doméstico, como heladeras y lavarropas. Tanto para esta división como para la de vestimenta, las empresas subrayaron a la mayor competencia de productos importados como el principal limitante de la actividad.