ANSES: aumento del 2,88% en AUH y SUAF desde marzo

La AUH y el SUAF tendrán nuevos montos desde marzo tras el ajuste por movilidad de ANSES. También se actualizaron asignaciones por nacimiento, adopción y ayuda escolar.

Los montos de AUH y SUAF se actualizan desde marzo por la fórmula de movilidad de ANSES.

Por Redacción Diario de Cuyo

La AUH y el SUAF tendrán un nuevo incremento desde marzo de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,88% en las asignaciones familiares, una actualización que se aplica a través de la fórmula de movilidad y busca sostener el poder adquisitivo de millones de familias frente a la inflación.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución 55/26, firmada por el director ejecutivo de ANSES, Fernando Omar Bearzi, donde se detallan los nuevos valores de las asignaciones sociales que perciben familias con hijos, trabajadores registrados y beneficiarios de programas sociales.

El organismo explicó que el ajuste responde a la fórmula de movilidad que toma como referencia la inflación, con el objetivo de amortiguar el impacto de la suba de precios en los ingresos de los hogares.

Nuevos montos de AUH y asignaciones en marzo 2026

De acuerdo con la cartilla oficial difundida por ANSES, los valores actualizados de las asignaciones desde marzo serán los siguientes:

  • AUH por hijo y por embarazo: $132.814

  • AUH por hijo con discapacidad: $432.461

  • Asignación por nacimiento: $77.414

  • Asignación por adopción: $462.845

  • Asignación por matrimonio: $115.913

  • Ayuda Escolar Anual: $85.000 (incluye refuerzo extraordinario)

En el caso de la AUH, el organismo recuerda que se paga el 80% del monto de manera mensual, mientras que el 20% restante se cobra cuando se presenta la Libreta AUH, que certifica controles de salud y escolaridad de los menores.

Límites de ingresos para cobrar las asignaciones

ANSES también recordó que existen topes de ingresos para acceder a las asignaciones familiares.

Según la normativa vigente, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.722.595, ese hogar queda excluido del cobro de asignaciones, incluso si la suma total de los ingresos familiares se mantiene por debajo del máximo permitido.

El Ingreso del Grupo Familiar (IGF) tiene un límite máximo de $5.445.190, aunque los montos de las asignaciones varían según la escala de ingresos y la zona geográfica donde resida la familia.

Qué busca el aumento de AUH y SUAF

El incremento dispuesto por ANSES busca compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y reforzar el ingreso de los hogares con hijos.

En ese esquema:

  • La AUH y la AUE garantizan cobertura para familias sin empleo formal.

  • El SUAF beneficia a trabajadores registrados y monotributistas.

  • La Ayuda Escolar Anual de $85.000 funciona como refuerzo económico al inicio del ciclo lectivo.

Quienes quieran conocer más detalles sobre los beneficios sociales pueden consultar la guía completa con todos los programas y asignaciones que paga ANSES durante 2026 y los requisitos para acceder a cada uno de ellos.

Cómo y cuándo se cobra

El pago de las asignaciones se realiza según el calendario oficial de ANSES, organizado de acuerdo con la terminación del DNI del titular.

Los beneficiarios pueden recibir el dinero mediante:

  • Acreditación en cuentas bancarias

  • Billeteras virtuales habilitadas

Desde el organismo también recomiendan mantener actualizados los datos personales y familiares en la plataforma Mi ANSES, ya que inconsistencias en la información pueden generar demoras o rechazos en el cobro.

