Mendoza y San Juan trabajan para reactivar las obras en la Ruta 40 y la 153

Alejandro Martín, el secretario de Industria y Comercio de San Juan se reunió con su par de Mendoza y un punto central de trabajo fue la infraestructura y en especial la Ruta 40 sur . El encuentro fue durante el 7° Foro de Inversiones Mendoza, en un panel donde se concentraron en las necesidades de logística.

“Estamos trabajando con el Gobierno de Mendoza en la conectividad, porque tenemos proyectos en común”, detalló Martín. Estos temas los trabajó con Alberto Marengo, ya que en la provincia vecina tienen unificado en una secretaría los sectores de industria, comercio y logística.

El sanjuanino detalló que la prioridad para las provincias es la Ruta Nacional 40, que sirve de conexión norte-sur y que se encuentra con tramos en obra, pero ha sufrido interrupciones. Esta vía es nacional, por lo que debería ser el gobierno de Javier Milei el que avance con los trabajos, por lo que las dos jurisdicciones están juntas en el pedido.

A su vez, adelantó que están trabajando también en la Ruta 153, que tiene todo su trazado por San Juan, pero podría servir a Mendoza para descomprimir sus propias vías. Esta obra es la que conecta la localidad de Los Berros con Barreal y está pensada como un corredor clave para las cales y la minería.

La Ruta 153 es un pedido de larga data desde San Juan y ahora también se sumó la provincia vecina, que la puso entre sus prioridades. Alejandro Martín explicó que “permitiría a Mendoza descomprimir los camiones que van por la Ruta 40 y atraviesan todo el centro”.

Esta ruta tiene un rol central para sectores de la economía que están en crecimiento y son de fuerte potencial exportador. Sobre todo para movilizar la producción de cal, que la provincia lleva a Chile para la minería del cobre, y el mosto que es uno de los productos vitivinícolas a los que están apostando para compensar la caída del vino.

Se suman también “toda la producción del Norte argentino, que atraviesa el país para poder llegar a los puestos de Chile”, detalló el funcionario sanjuanino. También parte de los bienes que llegan desde el centro y otras regiones del país.

Es que la 153 podría funcionar para aliviar la conexión de mayor tránsito y accidentología de Mendoza: la ruta que une el centro de esta provincia con Uspallata. Esta parte se encuentra con el cuello de botella del traslado a Chile, por ser Libertadores el paso de mayor tránsito del país.

Martín explicó que el potencial que tiene la 153 es muy alto porque parte de las exportaciones del NOA y las de San Juan podrían hacer el tramo hasta Barreal y de ahí conectar por la ruta 49 hasta Uspallata y luego la saida a Chile.

“Se podrían descomprimir cerca de 100 camiones diarios, según el cálculo que tenemos” explicó el secretario. Esto con las exportaciones actuales, pero sólo las cales están incrementando su producción para sacar más toneladas a Chile.

Gestiones provinciales por la Ruta 40

Alejandro Martín aseguró que durante el foro tuvieron contacto también con funcionarios nacionales, en particular Pablo Lavigne, secretario de Industria y Comercio de la Nación. A él le planteó especialmente la necesidad de que se reactive la Ruta 40, gestiones que también lleva adelante el gobernador Marcelo Orrego y el ministro Gustavo Fernández, dijo.

Esto en medio de una nueva paralización de la obra en la Ruta 40 sur en San Juan, quee había retomado el trabajo en septiembre de 2025, pero sumó su segunda paralización por falta de envíos de fondos desde Nación.

Es que según la empresa, los giros de dinero que hizo el BID (Banco Interamericano de Desarrollo, a cargo del financiamiento de la obra) no fueron liberados por el Tesoro Nacional. Así, la UTE que trabaja en San Juan no pudo continuar con los trabajos y cerca de 90 personas fueron suspendidas, mientras la obra sigue paralizada.