Aisa Group avanza en la construcción del parque fotovoltaico Calicanto en San Luis

Este 4 de marzo al mediodía Juan José Retamero, CEO y fundador de Aisa Group, y Claudio Poggi, gobernador de la provincia de San Luis , realizaron una visita conjunta a las obras del Parque Fotovoltaico Calicanto, emplazado en el departamento Belgrano, en la localidad de Nogolí. La recorrida coincide con un hito logístico clave: la llegada, en los últimos días, de 44 contenedores con paneles solares, inversores y centros de transformación importados que serán instalados en el sitio.

El proyecto, a cargo de Calicanto Solar SA, se levanta sobre 71,9 hectáreas y tendrá una capacidad instalada de 51 MWp, con una generación estimada de 110,1 GWh anuales. “Una vez operativo, proveerá electricidad a más de 80.000 hogares y se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de dos líneas subterráneas de 33 kV y un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí”, señaló Juan Manuel López, Gerente de Calicanto Solar SA

El presupuesto total asciende a USD 36.880.067, de los cuales ya se han ejecutado USD 10.482.361. La habilitación comercial está prevista para diciembre de 2026.

En su etapa de mayor actividad, la construcción contempla la creación de más de 150 puestos de trabajo, priorizando la incorporación de mano de obra local. Este enfoque en el empleo regional refuerza el compromiso del grupo con las comunidades donde opera y consolida a San Luis como actor clave en la generación de energías renovables a nivel nacional. Se prevé que en abril comenzarán las obras civiles. Los 44 contenedores recibidos son parte de los 214 totales, que seguirán ingresando en las próximas semanas.

“Nuestra visión es clara: invertir con capital 100% privado para crear futuro en la Argentina. Calicanto, junto a nuestras iniciativas en minería, pesca, oil & gas y desarrollo inmobiliario, son pilares de un plan de largo plazo que busca generar empleo, exportaciones y crecimiento genuino para el país” explicó Juan José Retamero, fundador de Aisa Group.

“Calicanto no es solo un parque solar: es un aporte concreto al desarrollo de San Luis y una señal de confianza en el potencial energético de la Argentina. Nuestro compromiso es entregar un proyecto de excelencia tecnológica, generador de empleo y valor para la comunidad local.” agregó Retamero durante el recorrido al parque.

image Juan José Retamero, CEO y fundador de Aisa Group, junto Claudio Poggi, gobernador de San Luis.

El gobernador Claudio Poggi, por su parte, destacó la vinculación del parque solar con el Plan Maestro de Energía. También señaló su importancia en la estabilización de todo el sistema energético provincial. “En San Luis van a encontrar tierra fértil para invertir y una escucha atenta”, le aseguró a Juan José Retamero. Además, resaltó el potencial de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO), que forma a técnicos en diversos rubros. “Es muy adaptable a las demandas de las coyunturas de hoy y de mañana”, aseveró Poggi.

El Parque Calicanto representa el primer eslabón energético de Aisa Group en Argentina, dentro de un plan de mayor alcance orientado a desarrollar hasta 1.000 MW de energía solar en la próxima década, actualmente en análisis para su adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Este proyecto se enmarca en un plan de inversiones más amplio que el grupo proyecta en más de USD 2.000 millones adicionales en sectores como minería, energías renovables, pesca, agroindustria, desarrollo inmobiliario y oil & gas.

Entre los principales hitos del grupo en el país se destacan la reactivación de la mina Gualcamayo con el desarrollo de la nueva explotación Carbonatos Profundos, en San Juan; la compra de la pesquera Cabo Vírgenes, en Chubut; y la reconversión del predio de la ex-Cinzano, también en San Juan, hacia un desarrollo inmobiliario de uso mixto.

Sobre Aisa Group

Aisa Group (www.aisagroup.ca) es un grupo de empresas de origen familiar enfocado en el desarrollo permanente, equilibrado y duradero, impulsado por una visión de largo plazo que prioriza la inversión responsable y la reinversión continua de los recursos generados. Con presencia en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá y Argentina, opera en sectores estratégicos como energía, minería, pesca, agroindustria, vitivinicultura e inmobiliario.