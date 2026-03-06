Guerra en Medio Oriente: el petróleo ya superó los US$90 por primera vez desde mediados de 2023

Por la escalada de la guerra en Medio Oriente , el petróleo aumentó 5% este viernes y superó los US$90 por barril, un máximo desde agosto de 2023.

Dura advertencia de Israel tras una nueva serie de bombardeos a Teherán: "Estamos decididos a seguir"

Los futuros del Brent cotizaban a US$90,25 el barril, un valor que no alcanzaba desde principios de agosto de 2023. Los valores máximos se registran en medio del cierre del estrecho de Ormuz .

El estrecho de Ormuz está ubicado entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico . El cierre de esa vía marítima clave para el transporte de petróleo y GNL desde Medio Oriente a Asia, Europa y EE.UU. presiona sobre los valores de esas materias primas, así como en los costos logísticos y seguros a nivel internacional.

Algunos analistas y bancos de inversión estiman que los precios del petróleo podrían llegar a alcanzar hasta los US$100 por barril, si continúa la escalada del conflicto bélico. A principios de abril de 2022, en los inicios de la guerra Rusia-Ucrania, el crudo llegó a costar 120 dólares.

En paralelo, el ministro de Energía de Qatar advirtió al Financial Times que, si la crisis se profundiza, los productores del Golfo podrían suspender exportaciones en las próximas semanas. Este escenario podría llevar el barril a US$150.

Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) operaba en US$84,42 por barril, con un alza de 4,21%.

Sube el petróleo: los efectos que podría tener la escalada en la Argentina

El Gobierno y las empresas energéticas miran de cerca dos variables troncales: el traslado que puede representar la suba del petróleo sobre los precios internos y la posibilidad de que ese incremento represente una mejora para el saldo comercial del sector.

En las petroleras, por ahora, monitorean la evolución del conflicto y, si bien reconocen que “fortalece el posicionamiento exportador del país”, analizan si el precio internacional del crudo se estaciona de forma definitiva en la zona de los US$80 por barril para determinar un eventual traslado a precios.

“Hay que mirar las tendencias para detectar en qué valor se queda [el precio del petróleo]. Nadie va a tomar una decisión a las apuradas, pero si es un precio que llegó para quedarse, ahí habrá que ver. Hoy nos preguntamos, ¿hasta dónde podes subir el combustible y la demanda se la banca? el mercado de combustible está justo de rentabilidad", graficaron en una compañía del rubro.

En tanto que la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió este jueves que la guerra en Medio Oriente pone a prueba la resiliencia económica mundial y alertó que si el conflicto se extiende impactará de lleno en la inflación global y en los mercados.

El organismo indicó que el impacto estimado se verá reflejado en el informe de Perspectivas de la Economía Mundial de abril. “Estamos evaluando y cuantificando las ramificaciones económicas regionales y globales”, sostuvo.