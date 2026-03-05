5 de marzo de 2026 - 13:35

Dura advertencia de Israel tras una nueva serie de bombardeos a Teherán: "Estamos decididos a seguir"

Así lo manifestó el canciller israelí Gideon Saar. Este jueves Israel bombardeó 40 objetivos estratégicos en la capital de Irán.

Israel lanzó nuevos ataques este jueves contra Teherán, alcanzando 40 objetivos estratégicos, informaron.

Reuters
Por Redacción Diario de Cuyo

El gobierno de Israel le envió una fuerte advertencia a Irán, en plena escalada de violencia en la guerra, luego de una nueva serie de bombardeos a su capital, Teherán: "Estamos decididos a seguir hasta lograr nuestros objetivos". El canciller israelí, Gideon Saar, tildó de "insensato y desenfrenado" a Irán por el ataque al aeropuerto en Azerbaiyán. El gobierno iraní negó haber estado detrás de la ofensiva con drones a dicha terminal aérea.

Guerra en Medio Oriente: Israel bombardeó la infraestructura de Hezbollah en Beirut
Saar tildó en su cuenta de X de "inaceptable" la agresión contra Azerbaiyán, que sufrió un ataque con drones atribuido a Irán, al plantear que la agresión "demuestra una vez más que el régimen iraní es insensato y desenfrenado". El canciller de Israel dijo que habló con su par de Azerbaiyán para condenar la agresión, que calificó de "abierta y deliberada". El funcionario advirtió que Israel "está decidido a seguir con la operación militar (contra Irán) hasta lograr sus objetivos".

El Ejército iraní negó que haya atacado con drones una escuela y el aeropuerto del enclave de Najicheván, tras las acusaciones del gobierno de Azerbaiyán. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas dijo en un comunicado: "La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y vecinos, niega que sus Fuerzas Armadas hayan lanzado ningún dron hacia la República de Azerbaiyán".

En cambió si admitieron hoy el ataque a una base estadounidense en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Las fuerzas armadas iraníes anunciaron en un comunicado transmitido por la televisión estatal: "El cuartel general de las fuerzas agresoras norteamericanas en Erbil, Irak, fue atacado por los drones de asalto del ejército de Tierra".

Los 40 ataques estratégicos de Israel sobre Teherán

En una nueva serie de ataques, Israel bombardeó 40 objetivos estratégicos en Teherán, en la duodécima oleada de ataques lanzados desde que el sábado empezó la guerra conjunta con Estados Unidos contra Irán. Entre los puntos alcanzados por la ofensiva están un cuartel general del Ejército iraní, además de una sede de la fuerza paramilitar Quds. Participaron 90 aviones de combate que usaron 200 municiones.

"Esta mañana, aproximadamente 90 aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí completaron la duodécima oleada de ataques en Teherán, durante la cual se alcanzaron aproximadamente 40 objetivos con aproximadamente 200 municiones", informó una fuente oficial militar. Entre los objetivos atacados están, de acuerdo a un comunicado del Ejército israelí, el cuartel general de la unidad especial del Ejército iraní en la provincia de Alborz, en el norte de Irán, y una sede de la fuerza paramilitar Basij, de la fuerza Quds, en Teherán.

Fuente: TN

La Casa Blanca anunció que Estados Unidos tendrá dominio total del espacio aéreo iraní

Mojtaba, el hijo de Alí Khamenei, fue elegido como nuevo Líder Supremo de Irán

El Ejército de Israel lanzó una nueva ola de ataques contra objetivos clave de Irán y Hezbollah