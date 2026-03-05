Dura advertencia de Israel tras una nueva serie de bombardeos a Teherán: "Estamos decididos a seguir"

El gobierno de Israel le envió una fuerte advertencia a Irán, en plena escalada de violencia en la guerra, luego de una nueva serie de bombardeos a su capital, Teherán: "Estamos decididos a seguir hasta lograr nuestros objetivos". El canciller israelí, Gideon Saar, tildó de "insensato y desenfrenado" a Irán por el ataque al aeropuerto en Azerbaiyán. El gobierno iraní negó haber estado detrás de la ofensiva con drones a dicha terminal aérea.

Saar tildó en su cuenta de X de "inaceptable" la agresión contra Azerbaiyán, que sufrió un ataque con drones atribuido a Irán, al plantear que la agresión "demuestra una vez más que el régimen iraní es insensato y desenfrenado". El canciller de Israel dijo que habló con su par de Azerbaiyán para condenar la agresión, que calificó de "abierta y deliberada". El funcionario advirtió que Israel "está decidido a seguir con la operación militar (contra Irán) hasta lograr sus objetivos".

El Ejército iraní negó que haya atacado con drones una escuela y el aeropuerto del enclave de Najicheván, tras las acusaciones del gobierno de Azerbaiyán. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas dijo en un comunicado: "La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y vecinos, niega que sus Fuerzas Armadas hayan lanzado ningún dron hacia la República de Azerbaiyán".

En cambió si admitieron hoy el ataque a una base estadounidense en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí. Las fuerzas armadas iraníes anunciaron en un comunicado transmitido por la televisión estatal: "El cuartel general de las fuerzas agresoras norteamericanas en Erbil, Irak, fue atacado por los drones de asalto del ejército de Tierra".

Los 40 ataques estratégicos de Israel sobre Teherán En una nueva serie de ataques, Israel bombardeó 40 objetivos estratégicos en Teherán, en la duodécima oleada de ataques lanzados desde que el sábado empezó la guerra conjunta con Estados Unidos contra Irán. Entre los puntos alcanzados por la ofensiva están un cuartel general del Ejército iraní, además de una sede de la fuerza paramilitar Quds. Participaron 90 aviones de combate que usaron 200 municiones.