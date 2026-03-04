Mojtaba, el hijo de Alí Khamenei, fue elegido como nuevo Líder Supremo de Irán

La Asamblea de Expertos designó oficialmente a Mojtaba Khamenei , hijo del fallecido ayatolá Alí Khamenei, como el nuevo Líder Supremo de la República Islámica de Irán .

La decisión se produce en el momento más crítico para el régimen desde la revolución de 1979, tras la confirmación de la muerte de su padre en la reciente ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel .

Aunque el sistema iraní no es formalmente hereditario, la elección de Mojtaba rompe con la tradición clerical para priorizar la continuidad del linaje en medio del caos bélico.

Analistas internacionales coinciden en que la Guardia Revolucionaria Islámica habría presionado a la Asamblea de Expertos para garantizar un liderazgo que mantenga la línea dura y la capacidad de represalia militar.

Tras los bombardeos masivos en Teherán y Qom, que descabezaron a gran parte de la cúpula política y militar, se confirmó que Mojtaba se encuentra a salvo, con buena salud y ejerciendo activamente el control del Estado.

Desafíos inmediatos del nuevo Líder Supremo

Mojtaba asume el mando con el país con una economía asfixiada, enfrentando retos que definirán la supervivencia del régimen.

Deberá coordinar la respuesta contra los objetivos de EE.UU., Israel y ahora potencialmente aliados europeos.

También se enfrenta a la tarea de evitar fracturas en el estamento clerical que cuestionen la legitimidad de una sucesión “dinástica”, además de gestionar el colapso logístico derivado del cierre del espacio aéreo y la destrucción de centros de mando.