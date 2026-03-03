3 de marzo de 2026 - 14:07

Israel destruyó el edificio donde elegían al sucesor del ayatolá Ali Khamenei

El edificio quedó en escombros, pero no dieron reportes sobre posibles heridos en el lugar. Irán aseguró que atacará "todos los centros económicos” de Medio Oriente.

Imagen de los ataques en Irán. Este martes, Israel perpetró un ataque en el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom.&nbsp;

Imagen de los ataques en Irán. Este martes, Israel perpetró un ataque en el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom. 

Foto:

Por Redacción Diario de Cuyo

El edificio de la Asamblea de Expertos de Irán en Qom, al sur de Teherán, fue destruido en un ataque aéreo mientras sus 88 miembros se encontraban reunidos para elegir a un nuevo Líder Supremo, informaron medios israelíes. Más temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron un ataque al principal complejo operativo del régimen iraní en Teherán sin precisar si el complejo mencionado se encontraba etre los objetivos alcanzados.

Leé además

Mohtaba Khamenei es conocido por su influencia en Irán.

La prensa iraní reporta que el hijo de Alí Khamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán
murio la esposa del lider supremo ali khamenei: fue gravemente herida tras los ataques a iran

Murió la esposa del líder supremo Alí Khamenei: fue gravemente herida tras los ataques a Irán

La operación reportada por las FDI, liderada por la Fuerza Aérea israelí y dirigida por la Dirección de Inteligencia Militar, se desarrolló durante la noche y tuvo como objetivo instalaciones estratégicas. Entre los blancos alcanzados figuran la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y el complejo donde se reúnen las máximas autoridades responsables de la toma de decisiones en materia de seguridad. También fueron atacados el instituto de entrenamiento de oficiales militares y otras infraestructuras estratégicas del régimen.

Las FDI informaron que el complejo atacado es considerado una de las propiedades más seguras de Irán, extendiéndose a lo largo de varias calles en el centro de la capital. Según el mismo comunicado, en este recinto se coordinan actividades vinculadas al programa nuclear iraní y a la planificación de acciones hostiles contra Israel. El lugar ha sido utilizado por Ali Khamenei, líder del régimen, y funciona como centro de operaciones para la organización y financiación de agentes identificados como terroristas por las autoridades israelíes.

Más amenazas de Irán

Un general de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este martes que si siguen los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, “todos los centros económicos” de Oriente Medio serán blanco de represalias.

“Le decimos al enemigo que, si decide atacar nuestros principales centros, nosotros atacaremos todos los centros económicos de la región”, afirmó el general Ebrahim Jabari según recogió la agencia AFP.

“Cerramos el estrecho de Ormuz. Actualmente, el precio del petróleo supera los 80 dólares y pronto alcanzará los 200 dólares”, añadió, citado por la agencia de noticias Isna. El barril de Brent superó este martes los 85 dólares por primera vez desde julio de 2024.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

tension extrema:eeuu hundio un buque de guerra del regimen irani en el golfo de oman

Tensión extrema:EEUU hundió un buque de guerra del régimen iraní en el Golfo de Omán

israel bombardeo el corazon de teheran por segundo dia consecutivo e iran ataco tel aviv

Israel bombardeó el corazón de Teherán por segundo día consecutivo e Irán atacó Tel Aviv

Tras la muerte de Khamenei, el Gobierno volvió a exigir justicia por la AMIA

AMIA: el Gobierno argentino recordó a las víctimas tras la muerte de Ali Khamenei

Trump confirmó la muerte de Khamenei tras el ataque a Irán y crece la tensión mundial.

Murió el líder supremo de Irán tras un ataque de Estados Unidos e Israel