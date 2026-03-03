Israel destruyó el edificio donde elegían al sucesor del ayatolá Ali Khamenei

El edificio quedó en escombros, pero no dieron reportes sobre posibles heridos en el lugar. Irán aseguró que atacará "todos los centros económicos” de Medio Oriente.

Imagen de los ataques en Irán. Este martes, Israel perpetró un ataque en el edificio de la Asamblea de Expertos en Qom.

El edificio de la Asamblea de Expertos de Irán en Qom, al sur de Teherán, fue destruido en un ataque aéreo mientras sus 88 miembros se encontraban reunidos para elegir a un nuevo Líder Supremo, informaron medios israelíes. Más temprano, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron un ataque al principal complejo operativo del régimen iraní en Teherán sin precisar si el complejo mencionado se encontraba etre los objetivos alcanzados.

La operación reportada por las FDI, liderada por la Fuerza Aérea israelí y dirigida por la Dirección de Inteligencia Militar, se desarrolló durante la noche y tuvo como objetivo instalaciones estratégicas. Entre los blancos alcanzados figuran la oficina presidencial, el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y el complejo donde se reúnen las máximas autoridades responsables de la toma de decisiones en materia de seguridad. También fueron atacados el instituto de entrenamiento de oficiales militares y otras infraestructuras estratégicas del régimen.

Las FDI informaron que el complejo atacado es considerado una de las propiedades más seguras de Irán, extendiéndose a lo largo de varias calles en el centro de la capital. Según el mismo comunicado, en este recinto se coordinan actividades vinculadas al programa nuclear iraní y a la planificación de acciones hostiles contra Israel. El lugar ha sido utilizado por Ali Khamenei, líder del régimen, y funciona como centro de operaciones para la organización y financiación de agentes identificados como terroristas por las autoridades israelíes.

Más amenazas de Irán

Un general de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este martes que si siguen los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán, “todos los centros económicos” de Oriente Medio serán blanco de represalias.