Tensión extrema:EEUU hundió un buque de guerra del régimen iraní en el Golfo de Omán

Israel lanzó una nueva y masiva oleada de bombardeos sobre el corazón de Teherán mientras Estados Unidos hundió este domingo una corbeta iraní en el Golfo de Omán, en el segundo día consecutivo de una guerra que estalló con la muerte del líder supremo Ali Khamenei. En tanto que Estados Unidos reconoce sus tres primeros muertos en el ataque a Irán y niega que el USS Abraham Lincoln haya sido alcanzado.
En medio de la escalada, el presidente Donald Trump sorprendió al afirmar que está dispuesto a negociar con los nuevos dirigentes iraníes. “Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes”, dijo en una entrevista con la revista The Atlantic, aunque reconoció que varios de sus interlocutores en las negociaciones previas murieron en los bombardeos del sábado.
Irán respondió con nuevas oleadas de misiles y drones, elevando el saldo de muertos en Israel a al menos diez, incluidas nueve personas que fallecieron cuando un misil impactó directamente contra un edificio residencial en Beit Shemesh, el ataque más mortífero contra suelo israelí desde el inicio del conflicto.
La Guardia Revolucionaria afirmó haber lanzado cuatro misiles contra el portaaviones USS Abraham Lincoln, pero el Pentágono lo desmintió categóricamente: “Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”, respondió el Centcom en X. Irán también designó un nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria: Ahmad Vahidi, buscado por la justicia argentina por su presunto rol en el atentado a la AMIA.
El conflicto siguió expandiéndose por toda la región. Dos barcos fueron atacados en el estratégico Estrecho de Ormuz y la naviera Maersk suspendió sus operaciones en la zona, mientras los países del Golfo convocaron una reunión de emergencia por videoconferencia para coordinar una “respuesta unificada” ante los ataques iraníes. La OPEP+ anunció un aumento de producción de 206.000 barriles diarios ante la desestabilización de las rutas de suministro, y el precio del petróleo ya acumula una suba del 10%. El Pentágono confirmó además la muerte de tres militares estadounidenses durante el operativo contra Irán.