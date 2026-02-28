28 de febrero de 2026 - 21:04

Congreso de EEUU alerta por estación china en San Juan y advierte uso militar

Un informe del Congreso de EEUU menciona a San Juan por infraestructura espacial china de doble uso. Señala riesgos estratégicos y posible impacto en defensa.

El observatorio Félix Aguilar en la mira de un informe de EEUU que pone a San Juan en el foco por base espacial china.

Un informe del Congreso de EEUU incluyó a San Juan dentro de una red de infraestructura espacial china de presunto uso civil-militar en América Latina. El documento advierte que estas instalaciones podrían aportar inteligencia estratégica y capacidades vinculadas a la defensa.

La investigación, titulada “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China”, fue elaborada por un comité selecto del parlamento norteamericano y analiza al menos once enclaves en la región, entre ellos tres en Argentina: Neuquén, Santa Cruz y San Juan.

El informe sostiene que el telescopio láser es capaz de generar datos de localización milimétrica, información que puede utilizarse tanto en investigaciones científicas como en aplicaciones estratégicas de defensa, incluyendo advertencia temprana y seguimiento de objetos espaciales. “Estas capacidades pueden permitir una puntería precisa, guerra electrónica y alerta estratégica”, señala el texto.

Una red regional bajo análisis

El informe del Congreso de EEUU no se limita a San Juan. También analiza la Estación de Espacio Lejano en Neuquén y la Estación Terrena de Río Gallegos, en Santa Cruz, y las describe como “nodos de una red coordinada” que podría proporcionar información estratégica a China.

En el caso neuquino, se menciona una antena de 35 metros con capacidad para captar señales satelitales y transferir datos a redes centrales en el país asiático. En Santa Cruz, se advierte sobre antenas con especificaciones técnicas no públicas y posibles vínculos con empresas relacionadas con la Fuerza Aeroespacial del Ejército Popular chino.

El presidente del comité que elaboró el reporte sostuvo que gran parte de la vida cotidiana estadounidense depende de los satélites, y que por ello las operaciones espaciales chinas en América Latina generan “grave preocupación”. Además, recomendó revisar acuerdos de cooperación espacial y actualizar normativas que limiten la colaboración tecnológica con la República Popular China.

El documento propone que agencias estadounidenses reevalúen la cooperación en espacio, defensa y tecnología avanzada con países que albergan este tipo de infraestructuras, y fija como objetivo estratégico frenar la expansión de capacidades espaciales chinas en el hemisferio occidental.

En este escenario, la mención a San Juan coloca a la provincia en el centro de un debate geopolítico que excede lo científico y abre interrogantes sobre el alcance real de los acuerdos tecnológicos vigentes.

