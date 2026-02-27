Paritaria docente en San Juan: el Gobierno y los gremios se encuentran reunidos para intentar un acuerdo

Representantes del Gobierno de San Juan y los gremios UDAP, UDA y AMET están reunidos en una nueva reunión que busca evitar el paro en el inicio de clases.

Este viernes, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET dieron inicio a la cuarta sesión de la primera negociación paritaria 2026. El encuentro es presidido por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y de Educación, Silvia Fuentes. Además, participan el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem y demás autoridades ministeriales.

Por su parte, de UDAP asiste la secretaria Patricia Quiroga; de UDA, la secretaria Karina Navarro; y de AMET, el secretario Daniel Quiroga. Cada uno es acompañado por autoridades gremiales.

Paritaria docente: cuál fue la última propuesta del Gobierno de San Juan La propuesta establece un 5% de aumento en marzo, calculado sobre el salario de diciembre de 2025, y otro 5% en junio, tomando como base el índice de marzo. Además, incluye una cláusula de revisión en junio, con el compromiso de analizar la evolución de la inflación y los incrementos otorgados.

En relación al nomenclador docente, el Gobierno propuso elevar en cuatro puntos el código A01 y en cuatro puntos el E60 desde marzo, siendo este último uno de los ítems con mayor impacto en el salario de bolsillo.

El ofrecimiento también ratifica el pago de $128.801,76 por equipamiento docente, suma que se liquidará con los haberes de febrero, y eleva la ayuda escolar anual a $100.000 por hijo.