27 de febrero de 2026 - 16:11

Paritaria docente en San Juan: el Gobierno y los gremios se encuentran reunidos para intentar un acuerdo

Representantes del Gobierno de San Juan y los gremios UDAP, UDA y AMET están reunidos en una nueva reunión que busca evitar el paro en el inicio de clases.

Paritaria docente.

Foto:

Este viernes, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET dieron inicio a la cuarta sesión de la primera negociación paritaria 2026. El encuentro es presidido por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y de Educación, Silvia Fuentes. Además, participan el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem y demás autoridades ministeriales.

Por su parte, de UDAP asiste la secretaria Patricia Quiroga; de UDA, la secretaria Karina Navarro; y de AMET, el secretario Daniel Quiroga. Cada uno es acompañado por autoridades gremiales.

Paritaria docente: cuál fue la última propuesta del Gobierno de San Juan

La propuesta establece un 5% de aumento en marzo, calculado sobre el salario de diciembre de 2025, y otro 5% en junio, tomando como base el índice de marzo. Además, incluye una cláusula de revisión en junio, con el compromiso de analizar la evolución de la inflación y los incrementos otorgados.

En relación al nomenclador docente, el Gobierno propuso elevar en cuatro puntos el código A01 y en cuatro puntos el E60 desde marzo, siendo este último uno de los ítems con mayor impacto en el salario de bolsillo.

El ofrecimiento también ratifica el pago de $128.801,76 por equipamiento docente, suma que se liquidará con los haberes de febrero, y eleva la ayuda escolar anual a $100.000 por hijo.

La expectativa está puesta ahora en la respuesta de los gremios. El resultado de la reunión será determinante para saber si el inicio de clases se desarrollará con normalidad o si el conflicto derivará en una medida de fuerza en el arranque del calendario escolar.

