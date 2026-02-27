Conocé los precios de los productos de la Feria y Mercado de Abasto de Capital

Desde la Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad de San Juan dieron a conocer los precios de las frutas, verduras, carnes y embutidos que ofrecen puesteros y comerciantes.
Uno por uno, el precio de las frutas, verduras, carnes y demás comestibles de la Feria de la Cuidad de San Juan.
Estos son los precios de referencia:
Verduras
PAPA (kg) $750 $1000
CAMOTE (kg) $1000 $1200
ZANAHORIA (kg) $1000 $1500
ZAPALLO TIERNO (kg) $500 $700
ZAPALLO ANCO (Kg) $1000 $1500
ZAPALLO INGLÉS (kg) $1200 $1500
CHOCLO (u) $300 $400
AJO (cabeza) $400 $600
ACELGA (u) $1500 $2000
ESPINACA (u) $1500 $2000
TOMATE PERITA (kg) $750 $1500
TOMATE PLATENSE (kg) $1500 $2000
CEBOLLA (kg) $500 $1000
CEBOLLA DE VERDEO (u) $500 $600
PIMIENTO (kg) $1500 $2500
MORRÓN (kg) $4000 $5000
BERENJENA $800 $1500
LECHUGA $1500 $2000
PEPINO (kg) $1500 $2000
BRÓCOLI (u) $1000 $1500
REMOLACHA (u) $1000 $1500
REPOLLO (u) $1500 $2000
PALTA (kg) $7500 $8000
CHAUCHA (kg) $1500 $2500
RÚCULA $400 $600
ESPÁRRAGOS $1000 $1500
Fruta
BANANA (kg) $1800 $2500
MANZANA (kg) $2000 $2500
NARANJA (kg) $1500 $2500
CIRUELA (kg) $2000 $2500
MANDARINA (kg) $2500 $3000
KIWI (kg) $10.000 $11.000
CEREZA $12.000 $13.000
LIMÓN (u) $300 $500
PERA (kg) $2000 $2500
POMELO (kg) $1500 $2000
FRUTILLA (KG) $10.000 $12.000
MANGO (u) $2500 $3000
MELÓN $2000 $2500
ANANÁ $4000 $4500
SANDIA $500 $1000
DAMASCO $1500 $2000
UVA $1000 $1500
Carnes
ASADO $12.000 $15.000
BLANDA $15.000 $19.500
MOLIDA COMÚN $5500 $6000
MOLIDA ESPECIAL $12.000 $13.500
PECETO $20.000 $22.000
COSTILLA $14000 $16000
COSTILLA DE CERDO $6500 $7000
MATAMBRE $15.000 $16.000
CHORIZO $6500 $7500
MORCILLA $5000 $6500
BONDIOLA $8000 $9000
MOLLEJA $23.000 $25.000
OSOBUCO $9000 $12.000
HÍGADO $5000 $6000
LENGUA $9500 $10.000
HUEVOS (cartón x 30) $5500 $6500
POLLO $3000 $3900
PECHUGA $7500 $7800
MONDONGO $6000 $7000
PATA MUSLO $3600 $3800
MILANESA DE CARNE $10.500 $16.000
MILANESA DE POLLO $4000 $4900
BLANDA DE CERDO $8000 $9000
MILANESA DE CERDO $7000 $8500