27 de febrero de 2026 - 12:11

Conocé los precios de los productos de la Feria y Mercado de Abasto de Capital

Uno por uno, el precio de las frutas, verduras, carnes y demás comestibles de la Feria de la Cuidad de San Juan.

Feria y Mercado de Abasto.



Foto:

Estos son los precios de referencia:

Verduras

PAPA (kg) $750 $1000

CAMOTE (kg) $1000 $1200

ZANAHORIA (kg) $1000 $1500

ZAPALLO TIERNO (kg) $500 $700

ZAPALLO ANCO (Kg) $1000 $1500

ZAPALLO INGLÉS (kg) $1200 $1500

CHOCLO (u) $300 $400

AJO (cabeza) $400 $600

ACELGA (u) $1500 $2000

ESPINACA (u) $1500 $2000

TOMATE PERITA (kg) $750 $1500

TOMATE PLATENSE (kg) $1500 $2000

CEBOLLA (kg) $500 $1000

CEBOLLA DE VERDEO (u) $500 $600

PIMIENTO (kg) $1500 $2500

MORRÓN (kg) $4000 $5000

BERENJENA $800 $1500

LECHUGA $1500 $2000

PEPINO (kg) $1500 $2000

BRÓCOLI (u) $1000 $1500

REMOLACHA (u) $1000 $1500

REPOLLO (u) $1500 $2000

PALTA (kg) $7500 $8000

CHAUCHA (kg) $1500 $2500

RÚCULA $400 $600

ESPÁRRAGOS $1000 $1500

Fruta

Productos Desde Hasta

BANANA (kg) $1800 $2500

MANZANA (kg) $2000 $2500

NARANJA (kg) $1500 $2500

CIRUELA (kg) $2000 $2500

MANDARINA (kg) $2500 $3000

KIWI (kg) $10.000 $11.000

CEREZA $12.000 $13.000

LIMÓN (u) $300 $500

PERA (kg) $2000 $2500

POMELO (kg) $1500 $2000

FRUTILLA (KG) $10.000 $12.000

MANGO (u) $2500 $3000

MELÓN $2000 $2500

ANANÁ $4000 $4500

SANDIA $500 $1000

DAMASCO $1500 $2000

UVA $1000 $1500

Carnes

Productos Desde Hasta

ASADO $12.000 $15.000

BLANDA $15.000 $19.500

MOLIDA COMÚN $5500 $6000

MOLIDA ESPECIAL $12.000 $13.500

PECETO $20.000 $22.000

COSTILLA $14000 $16000

COSTILLA DE CERDO $6500 $7000

MATAMBRE $15.000 $16.000

CHORIZO $6500 $7500

MORCILLA $5000 $6500

BONDIOLA $8000 $9000

MOLLEJA $23.000 $25.000

OSOBUCO $9000 $12.000

HÍGADO $5000 $6000

LENGUA $9500 $10.000

HUEVOS (cartón x 30) $5500 $6500

POLLO $3000 $3900

PECHUGA $7500 $7800

MONDONGO $6000 $7000

PATA MUSLO $3600 $3800

MILANESA DE CARNE $10.500 $16.000

MILANESA DE POLLO $4000 $4900

BLANDA DE CERDO $8000 $9000

MILANESA DE CERDO $7000 $8500

