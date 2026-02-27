27 de febrero de 2026 - 13:23

Fiesta del Racimo y el Vino: conocé a las 7 jóvenes que buscarán convertirse en Reina de este evento

Hoy arranca la 27ª edición de la Fiesta del Racimo y el Vino en Las Casuarinas, departamento 25 de Mayo.

candidatas
candidata 4
candidata 2
candidata 5
candidata 6
candidata3
candidta 7
Por Fabiana Juarez

Los veinticinqueños se preparan para participar de uno de los festivales populares más importantes del departamento. Se trata de la Fiesta del Racimo y el Vino que arranca hoy, en la Localidad de Las Casuarinas, con 7 candidatas que buscarán ser coronadas Reina de este evento.

Leé además

Miembros y voluntarios del Programa Onco San Juan organizaron una nueva jornada de colonia para los chicos con cáncer.

Onco San Juan organizó una jornada de colonia para chicos con cáncer
Feria y Mercado de Abasto.

Conocé los precios de los productos de la Feria y Mercado de Abasto de Capital

Desde esta noche, la Plaza Narciso Laprida, en Las Casuarinas será sede de la Fiesta del Racimo y el Vino que contará con una amplia grilla de artistas, patio gastronómico, feria de artesanos y emprendedores y la elección de la Reina que contará con 7 candidatas.

candidata 1
Catalina Guadalupe Herrera. Representa a Glow Makeup de Brisa Allende.

Catalina Guadalupe Herrera. Representa a Glow Makeup de Brisa Allende.

candidata 2
Alma Santana. Representa a la Agrupación Ciclista Unidos por una Pasión Norma Quiero

Alma Santana. Representa a la Agrupación Ciclista Unidos por una Pasión Norma Quiero

candidata3
Angela Ailen Ruarte. Representa a Tienda de Ropa Máxima Showroom de Claribel Rosales.

Angela Ailen Ruarte. Representa a Tienda de Ropa Máxima Showroom de Claribel Rosales.

candidata 4
Eugenia Pens. Representa al Club Benjamín Matienzo.

Eugenia Pens. Representa al Club Benjamín Matienzo.

candidata 5
Pía Martina Crespo Gómez. Representa a Glam Master, de Gastón Gómez.

Pía Martina Crespo Gómez. Representa a Glam Master, de Gastón Gómez.

candidata 6
Guadalupe Rocío Gonzalez. Representa al Club Banfield Tiro Federal.

Guadalupe Rocío Gonzalez. Representa al Club Banfield Tiro Federal.

candidta 7
María Florencia Baigorria Riveros. Representa al Club Ciclista Las Casuarinas.

María Florencia Baigorria Riveros. Representa al Club Ciclista Las Casuarinas.

Los artistas de la Fiesta del Racimo y el Vino

Hoy actuarán Carlos Tejada, Jésica Pereyra, Ernesto Carrión, Renacer de Canto, Ania Espinoza, La Retro Banda, Abelino Cantos, y Tres para el Canto.

Mañana subirán al escenario mayor El Facu de la Gente, Andariega, Rubén Acosta, Marcelo y Darío, Somos Huella, Dúo Heredia, Herederos, Jarilla, Jaime Muñoz, Amigos del Camino, Nelson Páez, y El Yeyo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

unsj en alerta: declararon la emergencia presupuestaria y salarial, y piden la aplicacion inmediata del financiamiento universitario

UNSJ en alerta: declararon la Emergencia Presupuestaria y Salarial, y piden la aplicación inmediata del Financiamiento Universitario

El pasado 23 de febrero falleció Miguel Leiva tras perder el control de su auto y volcar.

Siniestros viales en San Juan: en lo que va del año fueron menos, pero más fatales que entre enero y febrero de 2025

el consejo de la diversidad tienen nuevas autoridades: la activista mariana castro, presidenta interina

El Consejo de la Diversidad tienen nuevas autoridades: la activista Mariana Castro, presidenta interina

Clima en San Juan: con probabilidad de chaparrones, así estará el tiempo este miércoles 26 de noviembre

Clima en San Juan: mirá cómo estará el tiempo este viernes 27 de febrero