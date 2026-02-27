Fiesta del Racimo y el Vino: conocé a las 7 jóvenes que buscarán convertirse en Reina de este evento

Los veinticinqueños se preparan para participar de uno de los festivales populares más importantes del departamento. Se trata de la Fiesta del Racimo y el Vino que arranca hoy, en la Localidad de Las Casuarinas, con 7 candidatas que buscarán ser coronadas Reina de este evento.
Desde esta noche, la Plaza Narciso Laprida, en Las Casuarinas será sede de la Fiesta del Racimo y el Vino que contará con una amplia grilla de artistas, patio gastronómico, feria de artesanos y emprendedores y la elección de la Reina que contará con 7 candidatas.
Los artistas de la Fiesta del Racimo y el Vino
Hoy actuarán Carlos Tejada, Jésica Pereyra, Ernesto Carrión, Renacer de Canto, Ania Espinoza, La Retro Banda, Abelino Cantos, y Tres para el Canto.
Mañana subirán al escenario mayor El Facu de la Gente, Andariega, Rubén Acosta, Marcelo y Darío, Somos Huella, Dúo Heredia, Herederos, Jarilla, Jaime Muñoz, Amigos del Camino, Nelson Páez, y El Yeyo.