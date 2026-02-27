Fiesta del Racimo y el Vino: conocé a las 7 jóvenes que buscarán convertirse en Reina de este evento

Hoy arranca la 27ª edición de la Fiesta del Racimo y el Vino en Las Casuarinas, departamento 25 de Mayo.

Los veinticinqueños se preparan para participar de uno de los festivales populares más importantes del departamento. Se trata de la Fiesta del Racimo y el Vino que arranca hoy, en la Localidad de Las Casuarinas, con 7 candidatas que buscarán ser coronadas Reina de este evento.

Desde esta noche, la Plaza Narciso Laprida, en Las Casuarinas será sede de la Fiesta del Racimo y el Vino que contará con una amplia grilla de artistas, patio gastronómico, feria de artesanos y emprendedores y la elección de la Reina que contará con 7 candidatas.

candidata 1 Catalina Guadalupe Herrera. Representa a Glow Makeup de Brisa Allende. candidata 2 Alma Santana. Representa a la Agrupación Ciclista Unidos por una Pasión Norma Quiero candidata3 Angela Ailen Ruarte. Representa a Tienda de Ropa Máxima Showroom de Claribel Rosales. candidata 4 Eugenia Pens. Representa al Club Benjamín Matienzo. candidata 5 Pía Martina Crespo Gómez. Representa a Glam Master, de Gastón Gómez. candidata 6 Guadalupe Rocío Gonzalez. Representa al Club Banfield Tiro Federal. candidta 7 María Florencia Baigorria Riveros. Representa al Club Ciclista Las Casuarinas.

Los artistas de la Fiesta del Racimo y el Vino Hoy actuarán Carlos Tejada, Jésica Pereyra, Ernesto Carrión, Renacer de Canto, Ania Espinoza, La Retro Banda, Abelino Cantos, y Tres para el Canto.