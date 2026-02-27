Siniestros viales en San Juan: en lo que va del año fueron menos, pero más fatales que entre enero y febrero de 2025

La cantidad de siniestros de tránsito bajó casi a la mitad respecto al año pasado, aunque hubo 5 fallecidos más que entonces.

Según las estadísticas de la Dirección de Coordinación, Planificación y Control de la Seguridad Vial (D-7), de la Policía de San Juan, entre enero y febrero de este año se registró casi la mitad de siniestros viales que en el mismo período del 2025, pero hubo 5 fallecidos más. Y fue en enero cuando se registró la mayor cantidad de muertes.

Ricardo Díaz, comisario mayor al frente del D7, dijo que entre enero y febrero del 2025 hubo un total de 1.246 siniestros viales en la provincia. De ellos, 591 ocurrieron en enero y 655 en febrero. Mientras que en lo que va del año (hasta ayer) hubo un total de 718 hechos de este tipo, 413 ocurridos en enero y 305 en febrero, mostrando una baja considerable con respecto al año pasado.

siniestro2 Un vendedor de semitas que estaba en el lugar trabajando en la esquina de Ruta 40 y Calle 9, Pocito, perdió la vida en uno de los siniestros viales del 2026.

Siniestros viales fatales Pero, los números revelan un crecimiento considerable en la cantidad de víctimas fatales. Según las estadísticas del D7, en los dos primeros meses del 2025 fueron 9 las personas que perdieron la vida en siniestros viales (5 en enero y 4 en febrero). En tanto que en lo que va del 2026 fueron 14 en total (8 en enero y 6 en febrero), según los datos registrados hasta el 26 de febrero.

Otro dato preocupante es que casi la mitad de fallecidos este año, perdió la vida tras protagonizar un siniestro sin otro vehículo involucrado. De las 14 víctimas fatales, 6 perdieron la vida en esta situación: 3 en vuelcos; 2 tras protagonizar caídas casuales en moto; y 1 tras chochar contra un objeto fijo. ‘Esta situación es preocupante y habla de imprudencia. Son numerosos los factores, para que este tipo de muerte suceda. Puede intervenir el cansancio, la fatiga en la conducción, la ingesta de alcohol, distracciones al conducir, entre otros’, sostuvo el comisario mayor, Ricardo Díaz.