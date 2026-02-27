UNSJ en alerta: declararon la Emergencia Presupuestaria y Salarial, y piden la aplicación inmediata del Financiamiento Universitario

La situación financiera en las universidades nacionales es compleja y el panorama no es nada alentador si se tiene en cuenta que desde el Gobierno nacional siguen haciendo oídos sordos a los pedidos de la comunidad. La UNSJ no es ajena a la situación, y en ese contexto este jueves por la tarde declararon la Emergencia Presupuestaria y Salarial , tras una sesión extraordinaria del Consejo Superior.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS y consejero superior, explicó que la declaración va en sintonía con lo que vienen expresando todas las universidades públicas del país, el Frente Sindical y el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), en rechazo a la postura del Gobierno nacional y la inmediata aplicación del Financiamiento Universitario . “A esta definición se llega a partir de que el Gobierno nacional está sin cumplir la ley actual de recomposición salarial y Financiamiento Universitario. Se le acotan los tiempos legales para aplicar la ley y en vez de hacerlo, enviaron un nuevo proyecto al Congreso que contempla un recorte mayor en las universidades, consolidando la pérdida salarial de docentes y no docentes” , destacó.

Durante la sesión que se realizó el jueves 26 por la tarde en el Rectorado, SIDUNSJ, ADICUS, UDA y APUNSJ junto a la Federación Universitaria expresaron su preocupación por la situación financiera universitaria y lo que esto está generando no solo en el funcionamiento de las unidades académicas, sino también el impacto negativo en el cuerpo docente.

Tras la exposición de varios miembros del Consejo Superior, finalmente el rector Tadeo Berenguer destacó: “El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan se adhiere a los comunicados que ha sacado el Consejo Interuniversitario Nacional, donde exige al Gobierno nacional a que aplique en la Ley 27.795 aprobada en octubre del año pasado y que se niega a aplicar una recomposición salarial para docentes y no docentes del 45% hasta el mes de julio del 2025. Y un llamado inmediato a paritarias para componer la situación salarial en este tiempo que ha transcurrido desde julio hasta la fecha”.

Para Barcelona, la declaración de emergencia implica un gesto de unidad nacional de todas las universidades y los distintos espacios que la conforman. “Esto impacta de muchas formas. Todo eso se analizó y por eso se tomó la decisión unánime de apoyar la emergencia” , remarcó el titular de ADICUS.

Cómo impacta el desfinanciamiento en la UNSJ

Barcelona detalló que son varios los inconvenientes que se pueden dar en el corto plazo de continuar con los ajustes dentro de las universidades, e incluso uno de ellos ya lo están detectando con gran preocupación.

Desde que el gobierno de Javier Milei decidió implementar un fuerte ajuste en las universidades públicas nacionales y no llamar a paritarias, varios proyectos se han visto en jaque. Sobre ello, el titular de ADICUS destacó: “Las obras están prácticamente en toda la universidad paradas en comparación al ritmo que venían. Se hacen cosas mínimas y se dan soluciones a cosas pendientes, como la Escuela de Música, pero no se puede avanzar en la cantidad que se hacía antes”.

Además, la puesta en marcha de carreras de gran demanda sigue en suspenso. Medicina nuevamente se encuentra en un limbo lleno de incertidumbres, ya que la UNSJ no cuenta con los fondos suficientes para hacerle frente a la puesta en marcha, y el ajuste no ayuda.

Sin embargo, una de las principales preocupaciones señaladas por los gremios es la migración de docentes universitarios. Debido a los bajos salarios y la actualización de los mismos con valores inferior a la inflación, sumado a la falta de predisposición para abrir el dialogo, es que muchos docentes deciden dejar horas para buscar cargos en otros espacios. Esto es analizado con alerta y preocupación, ya que se trata de profesionales capacitados, formadores de profesionales, que dejan las aulas porque no les alcanza para vivir, viéndose obligados a buscar alternativas rentables.

Ante este panorama, los gremios docentes universitarios estarán de paro el próximo lunes 2 de marzo, en rechazo a la Reforma Laboral, siendo una de las acciones que forman parte del duro plan de lucha que se aplicará este año contra el Gobierno nacional.