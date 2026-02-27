27 de febrero de 2026 - 12:38

Onco San Juan organizó una jornada de colonia para chicos con cáncer

Se espera que unas 120 personas participen de esta propuesta de Onco San Juan, en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil.

Miembros y voluntarios del Programa Onco San Juan organizaron una nueva jornada de colonia para los chicos con cáncer.

Por Fabiana Juarez

Por segundo año consecutivo, los chicos con cáncer podrán disfrutar de un día al aire libre y con mucha diversión. Es la jornada de colonia que organizó nuevamente el programa Onco San Juan, en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, enfermedad que afecta a unos 600 chicos en la provincia. El encuentro será mañana, en el Club Amancay, en Santa Lucía.

Mañana, el Club Amancay se convertirá en escenario de una jornada que tendrá como protagonistas a los chicos con cáncer y a sus familias. Será gracias a una propuesta del programa Onco San Juan, dependiente de la Dirección de Políticas para la Equidad, dependiente del Ministerio de Familia, que desde el año pasado organiza una jornada de colonia para los chicos oncológicos.

Esta propuesta consiste en un día de recreación al aire libre para los niños y adolescentes con cáncer y sus familias. La idea es que puedan compartir una jornada diferente, con juegos y actividades que, al menos por unas cuantas horas, alivianen las rutinas de los tratamientos médicos que llevan adelante.

onco san juan 2
En noviembre pasado, Onco San Juan realizó un encuentro donde hubo hasta donación de cabello para la confección de pelucas oncológicas.

Las actividades se desarrollarán en el Club Amancay, de 10 a 17,30, por lo que los chicos tendrán acceso a desayuno, almuerzo y merienda, que se sumarán a las propuestas recreativas en un ambiente cuidado, seguro y controlado para no exponerlos a algún tipo de complicaciones en su estado de salud.

Se espera que unas 120 personas participen de esta propuesta que Onco San Juan decidió repetir este año, teniendo en cuenta que la primera edición de esta jornada de colonia impactó positivamente en la salud física y emocional de estos pacientes.

Detalles de Onco San Juan

El Programa Onco San Juan es una red de apoyo integral del gobierno provincial que conecta a pacientes oncológicos con recursos, asociaciones y voluntariados, incluyendo guías de servicios, kinesiología adaptada y actividades terapéuticas.

Además ser un espacio de encuentro para asociaciones y organismos de gobierno que trabajan en torno a los pacientes oncológicos y sus familias o vínculos cercanos, tiene acciones concretas como una instancia de exposición de todos estos referentes de la provincia para su difusión masiva. También, dispone de un Recursero que es una guía virtual con el detalle de centros médicos, hospitales y clínicas, consultorios de asistencia psicológica; venta y alquiler de prótesis ortopédicas y de insumos médicos; ONG y grupos de apoyo, inclusive programas de gobierno que pueden brindar asistencia, contención y asesoramiento a quienes cursan estas patologías.

