El Consejo de la Diversidad tienen nuevas autoridades: la activista Mariana Castro, presidenta interina

Esta semana hubo novedades dentro del activismo de la Comunidad LGBTIQ+ de San Juan. Sucede que tras la renuncia de Lautaro Castro, quien se encontraba en la presidencia del Consejo de la Diversidad , el cargo quedó acéfalo y luego de algunas reuniones evaluando voluntades, finalmente esta semana se decidió de manera unánime por todos los miembros activos que la referente de AMMAR, Mariana Castro , ocupara la presidencia interina.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, la reconocida activista trans y referente en la lucha por los derechos laborales y humanos de la provincia destacó que para ella es una enorme alegría ocupar ese cargo, no solo por lo que implica el Consejo de la Diversidad en la Comunidad, sino por todas las acciones y proyectos que desea llevar adelante. “Mi intención es poder mantener diálogos, abrir nuevos canales” , destacó.

Mariana actualmente es una de las principales referentes de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices), espacio que ocupó tras el fallecimiento de Mónica Lencina hace más de un año. Desde ese sitio, pudo vincular su activismo y espíritu combativo en defensa de las y los trabajadores sexuales de la provincia. Ahora, con un nuevo desafío entre manos, sus aspiraciones son mayores.

“Quiero que el Consejo sea apolítico. Mis principios son Justicialistas, pero si tengo un compañero que ha votado a Milei, va en contra de lo que pienso pero no implica dejarlo de lado y no pelear por él porque va en contra de mis principios. Mi idea es abrazarnos todos, como siempre, sin importar el color político ni religioso” , destacó Castro.

En ese sentido, destacó que buscará recuperar el diálogo con espacios que se habían perdido, como también abrir las puertas a quienes deseen ser parte del Consejo, sin necesidad de tener que formar parte de una asociación civil o espacio similar.

Los proyectos que se vienen para el Consejo de la Diversidad

De cara a un nuevo mandato, aunque breve, teniendo en cuenta que se trata de un interinato, Mariana tiene varias ideas en danza.

Una de ellas es gestionar todo lo necesario para la realización de un nuevo festival en el marco del Día de la Visibilidad Trans, que podría concretarse sobre finales de marzo. Además, se analizará el calendario de actividades anual de cada organización que forma parte del consejo, para poder acompañar y participar activamente en cada evento.

Además, aseguró que no dejará de lado el acompañamiento activo en la lucha de las organizaciones civiles y de cada persona perteneciente al colectivo LGBT+, fortaleciendo el trabajo articulado, el diálogo y la construcción de políticas públicas más inclusivas e igualitarias.

Nuevas elecciones en el Consejo de la Diversidad

Mariana Castro estará en la presidencia del consejo hasta mediados de abril, cuando se llame a elecciones para la conformación de la nueva Comisión Directiva. Las intenciones de la activista es poder darle continuidad a la labor luego de abril, en compañía de personas de distintos espacios y organizaciones que le han manifestado su apoyo.

Quienes deseen sumarse lo pueden hacer contactándose al Instagram del Consejo de la Diversidad, o también por la Dirección de Género, que se encuentra por calle 25 de Mayo 451 oeste.

Además el Consejo mantendrá reuniones el segundo sábado de cada mes para definir acciones, líneas de trabajo y los pasos a seguir, siempre con el objetivo puesto en una provincia con más derechos, igualdad y justicia social.