La UNSJ avanza con obras de gas en los Institutos Preuniversitarios antes del inicio de clases

Desde la Secretaría de Obras y Servicios, de la UNSJ, informaron el avance de los trabajos.

En la previa del inicio del ciclo lectivo, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) intensifica las tareas de infraestructura en los Institutos Preuniversitarios (IPUS), con especial foco en las obras vinculadas al sistema de gas y calefacción. El objetivo es que los edificios escolares queden en perfectas condiciones para iniciar el nuevo ciclo lectivo.

El secretario de Obras y Servicios de la UNSJ, Fernando Gómez, informó que ya se finalizó la conexión a gas del Colegio Central Universitario ‘Mariano Moreno’, una obra iniciada a principios de julio del año pasado.

Asimismo, indicó que se encuentran en la etapa final de las tareas de gas en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. Con respecto a esto, explicó que ‘Ahora se inicia una de las últimas etapas para generar los ductos de ventilación de esa caldera que le da calefacción al edificio central’.

Trabajos de electricidad en los IPUS Además de los trabajos en el sistema de gas, la Secretaría avanza con tareas de adecuación eléctrica en los establecimientos preuniversitarios, en el marco de una planificación anual de obras.