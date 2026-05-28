En Angaco arrancó la pavimentación de una arteria clave que facilitará el acceso al hospital departamental

En el marco de un fuerte impulso a la infraestructura vial de la provincia, el departamento Angaco comenzó a vivir una transformación clave para su conectividad urbana. Esta semana se puso en marcha la esperada pavimentación de la Calle Divisoria (Ruta Provincial 87) que facilitará el acceso al hospital departamental.

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La intervención comprende un tramo estratégico de 700 metros , ubicado específicamente entre Calle Nacional y Calle San Juan , justo frente a las instalaciones del nuevo hospital. Se trata de un reclamo histórico de los vecinos que finalmente empieza a materializarse en respuesta al crecimiento demográfico y habitacional del departamento.

El inicio de los trabajos se da en un contexto económico nacional complejo, aunque Sab Juan mantener el ritmo de sus obras viales mediante una administración basada en el esfuerzo y la planificación. Si bien originalmente este tipo de macroproyectos contemplaba el respaldo de fondos nacionales, la provincia mantiene su continuidad con fondos propios.

La Calle Divisoria, en Angaco, ya comienza a mostrar su transformación gracias a la obra de pavimentación.

Desde el municipio de Angaco explicaron que el impacto de estos 700 metros de nuevo pavimento se sentirá de manera inmediata en la vida cotidiana de la comunidad, estructurándose en tres beneficios principales:

Esta intervención en suelo angaquero no es un hecho aislado. La obra se ejecuta bajo el ala del Plan Provincial de Pavimentos Urbanos , una iniciativa de infraestructura calificada como "histórica" debido a su alcance y presupuesto.

El programa general contempla una inversión global que supera los $12.500 millones y tiene como meta la pavimentación y repavimentación de 636.500 metros cuadrados de calles urbanas distribuidas de manera equitativa en los 19 departamentos de San Juan.

La clave del éxito de este plan radica en el trabajo articulado con los municipios, siendo los propios intendentes y equipos técnicos locales quienes priorizan las arterias más urgentes según las necesidades reales de sus comunidades. En el caso de Angaco, la prioridad absoluta fue blindar el entorno del nuevo hospital.

Con las máquinas ya en terreno, el movimiento de suelo en Calle Divisoria marca el inicio de una nueva etapa para el departamento.