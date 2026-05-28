En Angaco arrancó la pavimentación de una arteria clave que facilitará el acceso al hospital departamental

En el marco de un fuerte impulso a la infraestructura vial de la provincia, el departamento Angaco comenzó a vivir una transformación clave para su conectividad urbana. Esta semana se puso en marcha la esperada pavimentación de la Calle Divisoria (Ruta Provincial 87) que facilitará el acceso al hospital departamental.
La intervención comprende un tramo estratégico de 700 metros, ubicado específicamente entre Calle Nacional y Calle San Juan, justo frente a las instalaciones del nuevo hospital. Se trata de un reclamo histórico de los vecinos que finalmente empieza a materializarse en respuesta al crecimiento demográfico y habitacional del departamento.
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La Calle Divisoria, en Angaco, ya comienza a mostrar su transformación gracias a la obra de pavimentación.
El inicio de los trabajos se da en un contexto económico nacional complejo, aunque Sab Juan mantener el ritmo de sus obras viales mediante una administración basada en el esfuerzo y la planificación. Si bien originalmente este tipo de macroproyectos contemplaba el respaldo de fondos nacionales, la provincia mantiene su continuidad con fondos propios.
Los tres ejes del impacto vecinal en Angaco
Desde el municipio de Angaco explicaron que el impacto de estos 700 metros de nuevo pavimento se sentirá de manera inmediata en la vida cotidiana de la comunidad, estructurándose en tres beneficios principales:
- Acceso seguro y ágil al nuevo hospital: la pavimentación frente al centro de salud permitirá que ambulancias, vehículos particulares y el transporte público ingresen sin las demoras ni los deterioros que provocaban los baches o el polvo en suspensión.
- Mayor seguridad vial y ordenamiento del tránsito: al tratarse de una ruta provincial de alto flujo, el nuevo asfalto reordenará la circulación y reducirá el riesgo de siniestros viales en las horas pico de atención hospitalaria.
- Mejor calidad de vida: para las familias que residen en las inmediaciones de Calle Divisoria, la obra significa el fin de las complicaciones de circulación, revalorizando además las propiedades de la zona.
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La pavimentación en Calle DIvisoria avanza por tramos para reducir las molestias.
Radiografía del Plan Provincial de Pavimentos Urbanos
Esta intervención en suelo angaquero no es un hecho aislado. La obra se ejecuta bajo el ala del Plan Provincial de Pavimentos Urbanos, una iniciativa de infraestructura calificada como "histórica" debido a su alcance y presupuesto.
El programa general contempla una inversión global que supera los $12.500 millones y tiene como meta la pavimentación y repavimentación de 636.500 metros cuadrados de calles urbanas distribuidas de manera equitativa en los 19 departamentos de San Juan.
La clave del éxito de este plan radica en el trabajo articulado con los municipios, siendo los propios intendentes y equipos técnicos locales quienes priorizan las arterias más urgentes según las necesidades reales de sus comunidades. En el caso de Angaco, la prioridad absoluta fue blindar el entorno del nuevo hospital.
Con las máquinas ya en terreno, el movimiento de suelo en Calle Divisoria marca el inicio de una nueva etapa para el departamento.