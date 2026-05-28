    • 28 de mayo de 2026 - 07:06

    Este es el pronóstico del tiempo en San Juan para el jueves 28 de mayo

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 19°C.

    Pronóstico del tiempo.

    Pronóstico del tiempo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan tendrá este jueves una jornada otoñal estable, con cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura mínima prevista será de 6 grados, mientras que la máxima alcanzará los 19 grados.

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    De acuerdo con el pronóstico, la mañana comenzará fresca, con vientos del sector norte entre 13 y 22 kilómetros por hora y nubosidad parcial. Durante la tarde se espera el momento más templado del día, con registros cercanos a los 19 grados y viento del sudeste que podría intensificarse hasta los 31 km/h. Por la noche, el termómetro descenderá a unos 15 grados, con cielo algo nublado y viento del sur.

    El SMN anticipa además que continuará el tiempo estable en la provincia durante los próximos días, con máximas que oscilarán entre los 18 y 21 grados y bajas probabilidades de lluvia.

    Pronóstico del tiempo en San Juan:

    smn28052026
    Pron&oacute;stico del tiempo del jueves 28 de mayo de 2026.

    Pronóstico del tiempo del jueves 28 de mayo de 2026.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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