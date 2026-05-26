    • 26 de mayo de 2026 - 07:14

    Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este martes 26 de mayo

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima alcanzará los 20°C.

    El pronóstico del tiempo.

    El pronóstico del tiempo.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    De acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 26 de mayo se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones y con una marcada amplitud térmica en San Juan.

    Leé además

    Clima en San Juan.

    Cielo algo nublado y viento del sur, el pronóstico del tiempo en San Juan para este domingo 24 de mayo
    Estado del tiempo.-

    Fresco y parcialmente nublado, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 20 de mayo

    La temperatura mínima prevista será de apenas 2°C en horas de la mañana, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará los 20°C, generando condiciones agradables durante gran parte del día. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 11°C.

    En cuanto al viento, el SMN anticipa circulación leve por la mañana, con velocidades entre 0 y 2 km/h del sector sudoeste. Por la tarde se intensificará desde el noreste con velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que durante la noche volverá a soplar desde el sudoeste entre 7 y 12 km/h. No se esperan ráfagas significativas.

    El panorama para los próximos días continuará estable, con nubosidad variable y temperaturas máximas cercanas a los 20°C, aunque las mañanas seguirán siendo frías en la provincia.

    Pronóstico del tiempo en San Juan:

    smn26052026
    Pron&oacute;stico del tiempo del martes 26 de mayo de 2026.

    Pronóstico del tiempo del martes 26 de mayo de 2026.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Pronóstico del tiempo en San Juan.

    La semana arranca con temperaturas bajo cero, así estará el tiempo en San Juan este lunes 18 de mayo

    san juan: como estara el tiempo este domingo tras el dia mas frio del ano

    San Juan: cómo estará el tiempo este domingo tras el día más frío del año

    Frío.

    Mucho frío, lluvias aisladas y fuertes ráfagas del sur, así estará el tiempo en San Juan este sábado 16 de mayo

    Provincia y Nación firmaron los convenios que activan los Centros de Familia y los Centros Faro en San Juan

    Provincia y Nación firmaron los convenios que activan los Centros de Familia y los Centros Faro en San Juan