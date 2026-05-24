Cielo algo nublado y viento del sur, el pronóstico del tiempo en San Juan para este domingo 24 de mayo

Según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo 24 de mayo de 2026 se presentará con condiciones estables. La temperatura mínima será de 2°C, mientras que la máxima alcanzará los 16°C, anticipando una jornada fresca por la mañana y más templada durante la tarde.

El cielo permanecerá parcialmente nublado tanto en horas de la mañana como de la tarde, mientras que por la noche se espera un panorama algo nublado. Además, no se registran probabilidades de precipitaciones, con un 0% previsto para todo el día.

En cuanto al viento, prevalecerá desde el sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante gran parte de la jornada, disminuyendo por la noche a valores de entre 7 y 12 km/h.