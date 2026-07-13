Temblor en San Juan: un sismo muy superficial se sintió en Valle Fértil

El temblor se registró minutos antes de la medianoche, tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros.

Un movimiento sísmico sorprendió a los sanjuaninos en el cierre del fin de semana y volvió a encender las alarmas en una provincia históricamente marcada por la actividad telúrica. El temblor se registró este domingo a las 23:17, según los datos confirmados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), y su principal característica fue la escasa profundidad.

De acuerdo al reporte oficial del organismo nacional con sede en San Juan, el epicentro se ubicó a 117 kilómetros al noreste de la Ciudad de San Juan, 179 kilómetros al sur de La Rioja y a tan solo 33 kilómetros al sur de Villa San Agustín, en el departamento Valle Fértil.

El sismo alcanzó una magnitud de 3.1 en la Escala de Richter. Sin embargo, lo que llamó la atención y motivó que fuera percibido con claridad por varios habitantes fue su profundidad de apenas 10 kilómetros, una condición netamente superficial que potencia la fuerza con la que las ondas impactan en el suelo habitado.

¿Dónde se sintió y qué intensidad tuvo el temblor? El informe técnico detalló que la intensidad del sismo fue de grado II a III en la escala Mercalli Modificada precisamente en la zona de Villa San Agustín. En la práctica, esto se traduce en un movimiento leve que suele ser percibido principalmente por personas que se encuentran en reposo, en plantas altas o dentro de edificios en momentos de quietud, sin que se hayan reportado daños materiales ni heridos.