    • 13 de julio de 2026 - 11:34

    Rivadavia: avanza la urbanización en Villa San Roque y Villa Rodríguez Pinto

    El intendente Sergio Miodowsky encabeza un plan integral de obras de urbanización en el departamento de Rivadavia.

    Obras en el departamento de Rivadavia.

    Obras en el departamento de Rivadavia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de Rivadavia continúa con la ejecución de su plan integral de infraestructura urbana con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos. En esta etapa, los frentes de obra pública se concentran en Villa San Roque y Villa Rodríguez Pinto, dos zonas clave del departamento donde se ejecutan tareas de urbanización y saneamiento.

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    Según informaron desde el municipio conducido por el intendente Sergio Miodowsky, las intervenciones actuales contemplan la construcción de cordones, ejecución de nuevas cunetas, conformación de banquinas y trabajos de pintura vial.

    Estas tareas apuntan a resolver problemas históricos de la zona, permitiendo optimizar el escurrimiento del agua durante los días de lluvia, ordenar el espacio público y brindar mayor seguridad tanto para los peatones como para los conductores que transitan diariamente por el lugar.

    Desde la comuna destacaron que este paquete de obras en Rivadavia forma parte de una planificación sostenida que busca llegar a cada barrio del departamento con mejoras concretas en accesibilidad, circulación y bienestar general, consolidando una infraestructura urbana moderna y ordenada.

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