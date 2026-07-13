Rivadavia: avanza la urbanización en Villa San Roque y Villa Rodríguez Pinto

El intendente Sergio Miodowsky encabeza un plan integral de obras de urbanización en el departamento de Rivadavia.

La Municipalidad de Rivadavia continúa con la ejecución de su plan integral de infraestructura urbana con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos. En esta etapa, los frentes de obra pública se concentran en Villa San Roque y Villa Rodríguez Pinto, dos zonas clave del departamento donde se ejecutan tareas de urbanización y saneamiento.

Según informaron desde el municipio conducido por el intendente Sergio Miodowsky, las intervenciones actuales contemplan la construcción de cordones, ejecución de nuevas cunetas, conformación de banquinas y trabajos de pintura vial.

Estas tareas apuntan a resolver problemas históricos de la zona, permitiendo optimizar el escurrimiento del agua durante los días de lluvia, ordenar el espacio público y brindar mayor seguridad tanto para los peatones como para los conductores que transitan diariamente por el lugar.