    • 8 de julio de 2026 - 11:29

    Kermesse, títeres y un "mundialito": Rivadavia lanza una agenda de actividades gratuitas para el receso

    Con el inicio del receso invernal, la Municipalidad de Rivadavia presentó una variada agenda de actividades gratuitas destinadas a niños, jóvenes y familias. El programa combina propuestas recreativas, culturales y campeonatos deportivos en los principales espacios públicos del distrito.

    Vacaciones de Invierno en Rivadavia.

    Vacaciones de Invierno en Rivadavia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las propuestas recreativas, culturales y deportivas se desarrollarán en distintos puntos del departamento, como el Parque de Rivadavia y El Castillito.

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    El Parque de Rivadavia se consolidará como el epicentro de los festejos los días domingo 12 y sábado 18 de julio, en horario de 16 a 19. Para esas jornadas se planificó una tarde temática argentina que contará con juegos de kermesse, funciones de títeres, shows de magia, espectáculos de circo y maquillaje artístico. Además, el predio albergará una feria de artesanos y emprendedores locales, junto con un espacio de intercambio de figuritas pensado para los más chicos.

    La grilla al aire libre comenzará formalmente el sábado 11 de julio a las 15 con el "Peketrekk", una iniciativa de senderismo adaptada para los más pequeños que tendrá como escenario la zona de El Castillito.

    Por otra parte, la competencia deportiva tendrá su lugar del lunes 13 al sábado 18 de julio con la realización del "Mundialito de Futsal". Los partidos se disputarán en el Polideportivo del Parque de Rivadavia, entre las 11 y las 15 horas, reuniendo a equipos infantiles y juveniles del departamento.

    Desde la comuna destacaron que todas las actividades son con acceso libre y gratuito, buscando garantizar alternativas de esparcimiento seguras y accesibles para los vecinos y los turistas que visiten el departamento durante las vacaciones.

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