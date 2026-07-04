Innovador: el Hospital Julieta Lanteri capacita a niños en RCP y prepara nuevos talleres para la comunidad

Bajo la premisa de que "las manos tienen el poder de reiniciar el tiempo", el Dispositivo Infantojuvenil del Hospital Julieta Lanteri, en Rivadavia, dictó un taller de RCP para chicos de 6 a 12 años. Los organizadores, además, anunciaron próximas capacitaciones para personal no médico y fuerzas de seguridad.

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Antes de que la sirena de la ambulancia resuene en la calle y mucho antes de que el médico de guardia tome el control, existe un instante crítico. Una ventana de tiempo donde la primera línea de vida no lleva guardapolvo ni estetoscopio; sólo necesita dos manos y el conocimiento adecuado. Con esta fuerte premisa, el Hospital General Doctora Julieta Lanteri llevó adelante una iniciativa tan conmovedora como fundamental: enseñar Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a niños y niñas de entre 6 y 12 años.

El taller, diseñado y ejecutado por el equipo de Enfermería del Dispositivo Infantojuvenil de la institución, transformó el espacio hospitalario en un escenario de aprendizaje lúdico y preventivo. El objetivo fue claro: entender que aprender RCP también es, desde la más tierna edad, una forma activa de cuidar vidas.

A menudo se piensa que las emergencias médicas son un terreno exclusivo de los adultos. Sin embargo, los especialistas insisten en que los niños son observadores natos y, con el entrenamiento correcto, pueden convertirse en los primeros eslabones de la cadena de supervivencia.

A través de actividades estrictamente prácticas, dinámicas grupales y un lenguaje adaptado a sus edades, los pequeños participantes incorporaron las herramientas básicas para identificar un paro cardiorrespiratorio, pedir ayuda al servicio de emergencias de manera eficaz y comenzar las maniobras de compresión.

"Cada persona que aprende RCP puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Promover una cultura de prevención, solidaridad y cuidado mutuo desde la infancia es sembrar una sociedad más segura", explicaron desde el equipo de enfermería organizador.

Los muñecos de simulación se convirtieron en los protagonistas de la jornada, permitiendo que los chicos perdieran el miedo y entendieran el ritmo y la fuerza necesarios para realizar las maniobras. Al finalizar, el orgullo era unánime: se retiraron sabiendo que sus manos tienen el poder de ganar minutos vitales.

Ampliar la red de asistencia en el hospital

El compromiso del Hospital Julieta Lanteri con la comunidad no se detiene en las infancias. Tras el éxito de esta convocatoria, sus autoridades confirmaron que ya se está planificando el próximo paso estratégico para fortalecer la seguridad en el ámbito sanitario y civil.

En los próximos días se pondrá en marcha un nuevo taller de RCP básico, esta vez destinado a actores clave del engranaje diario de la institución y la seguridad pública:

Choferes de ambulancia: quienes muchas veces son los primeros en llegar a la escena y requieren refrescar maniobras de soporte vital.

quienes muchas veces son los primeros en llegar a la escena y requieren refrescar maniobras de soporte vital. Personal policial en el ámbito hospitalario: efectivos que custodian las instituciones y suelen ser el primer contacto visual ante una emergencia en salas de espera o accesos.

efectivos que custodian las instituciones y suelen ser el primer contacto visual ante una emergencia en salas de espera o accesos. Personal hospitalario no médico: dministrativos, personal de mantenimiento, camilleros y técnicos que conviven con el flujo constante de pacientes y familiares.

La iniciativa busca que el hospital sea un entorno 100% cardioprotegido, donde cualquier trabajador, sin importar su rol técnico, sepa exactamente cómo reaccionar si el corazón de alguien se detiene.