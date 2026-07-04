Investigadores estudian en San Juan el uso de murciélagos para el control de plagas, entre ellas, la polilla de la vid

Los murciélagos cargan con una fama injustificada, pese a la cantidad de acciones que se realizan para resaltar el impacto positivo de los mamíferos en el ecosistema. Pese a ello, hay quienes investigan no solo su comportamiento, sino cómo pueden colaborar en otros ámbitos, siendo una herramienta clave para la agricultura. En San Juan un grupo de investigadores estudia cómo este animal puede ser utilizado para el control de plagas, con especial interés en su posible impacto sobre la polilla de la vid (Lobesia botrana), una de las principales amenazas para los viñedos de la provincia.

Las investigaciones, que se encuentran en la etapa de desarrollo, son impulsadas por integrantes de la Fundación Programa de Conservación de los Murciélagos de Argentina (PCMA) y el Gabinete de Estudio para la Conservación de Murciélagos (GECOM), dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Actualmente analizan cómo las especies insectívoras presentes en la provincia pueden complementar las estrategias tradicionales de manejo integrado de plagas.

"Los murciélagos insectívoros constituyen uno de los controladores biológicos naturales más importantes de los ecosistemas agrícolas" , explicó Emiliano Castro, integrante del grupo de investigación a DIARIO DE CUYO. Gracias a su sistema de ecolocación, estos mamíferos pueden detectar y capturar insectos durante la noche, incluso en pleno vuelo.

Su aporte resulta especialmente valioso porque cazan insectos adultos, principalmente mariposas y polillas, antes de que depositen sus huevos sobre los cultivos. De esta manera, ayudan a disminuir la aparición de larvas, responsables de gran parte de los daños económicos que generan las plagas agrícolas.

Según explicó Castro, no todas las especies cumplen la misma función. En San Juan existen ocho especies de murciélagos registradas y solo una de ellas, el vampiro común (Desmodus rotundus), se alimenta de sangre. Las siete restantes son insectívoras y consumen una amplia variedad de insectos nocturnos.

Entre las más frecuentes aparecen Tadarida brasiliensis, capaz de recorrer grandes distancias mientras captura insectos en vuelo, y Myotis dinellii, que suele alimentarse en ambientes con vegetación, cursos de agua y zonas cultivadas. Ambas presentan un alto potencial para contribuir al control natural de plagas.

El murciélago, potencial aliado contra la polilla de la vid

Entre los insectos que podrían formar parte de la dieta de estos mamíferos en San Juan figura la polilla de la vid, una de las principales preocupaciones de los productores sanjuaninos. Sus horarios de actividad coinciden con los momentos de caza de varias especies de murciélagos, lo que favorece la posibilidad de depredación.

Además, también podrían consumir otras plagas de importancia económica como la carpocapsa o polilla de la manzana, que afecta nogales y frutales; la polilla del tomate, capaz de provocar pérdidas casi totales en determinados cultivos; e incluso insectos de interés sanitario como el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Imagen de archivo

No obstante, Castro aclaró que alimentarse de una especie considerada plaga no significa automáticamente controlar sus poblaciones. "Todavía son necesarios estudios específicos que permitan cuantificar su impacto real sobre las principales plagas presentes en los agroecosistemas de San Juan", señaló.

Un proyecto que comienza a tomar forma

Aunque en países como Estados Unidos, Francia, España y Chile ya existen experiencias exitosas utilizando murciélagos como aliados del control biológico, en San Juan la iniciativa todavía transita una etapa inicial.

Los investigadores mantienen conversaciones con organismos estatales, instituciones científicas y actores del sector productivo para impulsar investigaciones que permitan evaluar su aplicación en la provincia.

Actualmente también trabajan junto a productores agrícolas para comprender cómo la biodiversidad local puede integrarse a estrategias de manejo sustentable de plagas.

Murciélagos para el control de plagas y cómo sería en la práctica

La propuesta consiste en favorecer las poblaciones que ya habitan el territorio. Para ello se instalan cajas refugio, que ofrecen sitios seguros para que estos animales descansen y formen colonias.

Antes de colocar estos refugios es necesario realizar estudios para identificar qué especies viven en cada zona, cuáles son sus hábitos y qué insectos consumen. Para ello se emplean detectores de ultrasonido, que registran su actividad sin capturarlos, y análisis genéticos del guano para conocer su dieta.

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Con esa información, los investigadores evalúan si existe una coincidencia entre la actividad de los murciélagos y la de las plagas presentes en los cultivos. Solo entonces se instalan los refugios y comienza un monitoreo permanente para medir tanto la ocupación de las cajas como su posible efecto sobre las poblaciones de insectos.

Para Castro, el objetivo final trasciende el control de plagas. "Buscamos que los murciélagos sean reconocidos no solo por su importancia para la conservación de la biodiversidad, sino también por los beneficios concretos que aportan a la sociedad. En una provincia con una fuerte actividad agrícola como San Juan, representan una oportunidad para integrar conservación y producción, promoviendo sistemas más sustentables y saludables para las personas y el ambiente", concluyó.