Furor en San Juan: en menos de 20 minutos se agotaron los 200 libros de la "suelta a ciegas"

La pasión por la lectura y el encanto del misterio fueron una combinación imbatible. En una tarde que quedará para el recuerdo de la cultura de San Juan, la agrupación Escritores del Sol realizó una "suelta de libros" bajo la modalidad de cita a ciegas que resultó un éxito: en 18 minutos, los 200 ejemplares disponibles se agotaron.

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La cita estaba pautada para las 15, en un escenario emblemático: la Celda Histórica de San Martín . Sin embargo, el entusiasmo del público sanjuanino se hizo notar de manera anticipada. Media hora antes de la apertura, una fila interminable de personas de todas las edades ya bordeaba el ingreso, desafiando la espera con la única ilusión de llevarse una sorpresa literaria a casa de forma totalmente gratuita.

La propuesta tenía una mística particular. Para garantizar que los lectores no juzgaran al libro por su portada, cada uno de los 200 ejemplares estaba cuidadosamente envuelto en páginas de DIARIO DE CUYO . La identidad, la temática y el autor de las obras eran un absoluto secreto.

La gente hizo fila antes de la apertura de la suelta para llevarse un libro.

La variedad de la colecta era enorme. Ocultos bajo el papel de diario se encontraban textos de:

Muchos no soportaron la curiosidad y desenvolvieron los libros en el lugar.

A las 15 en punto se abrieron las puertas. El ingreso de la gente fue fluido pero cargado de ansiedad. El entusiasmo fue tal que el reloj no llegó a marcar las 15,18 cuando los organizadores tuvieron que anunciar lo impensado: ya no quedaba ningún libro disponible .

"Nunca imaginamos tener este éxito. Esto nos impulsa a repetir la suelta de libros con la modalidad de cita a ciegas", expresó emocionada Miriam Fonseca, referente de la agrupación Escritores del Sol, visiblemente conmovida por la respuesta de los sanjuaninos.

Paolo Muñoz donó una caja de libros para repartir en la suelta en la Celda Histórica de San Martín. Daniel Arias

Curiosidad, risas y un "milagro" de último momento

Aunque la consigna inicial del evento invitaba a los participantes a llevarse el ejemplar y descubrir su contenido recién al llegar a sus hogares, la curiosidad pudo más. Los patios de la Celda Histórica se convirtieron en un improvisado living de lectura donde grandes y chicos desenvolvieron sus "citas".

Hubo sorpresas para todos los gustos y algunas anécdotas que desataron risas entre los presentes. Fue el caso de Ayelén, una adolescente de 15 años a quien el destino le deparó un libro de matemáticas. Lejos de frustrarse, se lo tomó con mucho humor:

"No hay forma de que me escape de matemática. Debe ser porque me cuesta entenderla", comentó entre sonrisas mientras mostraba su inesperado botín.

El sorteo y una donación inesperada

A pesar de que los libros se terminaron en tiempo récord, la multitud decidió quedarse en el lugar. El incentivo extra era la participación en el sorteo de una Bandera Argentina donada por los organizadores.

Sin embargo, para los que decidieron estirar la tarde, hubo una recompensa extra. De manera imprevista, apareció en el lugar Paolo Muñoz cargando una pesada caja repleta de libros listos para donar. Y los presentes no esperaron a que los ejemplares fueran envueltos en papel de diario; se los llevaron directamente en mano, celebrando el gesto solidario que extendió la magia de la jornada unos minutos más.

La "suelta a ciegas" no sólo demostró que el interés por los libros en formato físico sigue más vivo que nunca en San Juan, sino que transformó una tarde habitual en una verdadera experiencia comunitaria. Tras el rotundo éxito, la agrupación Escritores del Sol ya evalúa la fecha para una segunda edición.