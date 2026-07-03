    • 3 de julio de 2026 - 13:14

    San Juan registró una mejora en Aprender 2025 por encima de la media nacional en Lengua y Matemática

    Los resultados muestran avances en los aprendizajes de estudiantes de primaria, con subas de 13,9% en Lengua y 5,2% en Matemática respecto de 2023.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los resultados del Operativo Aprender 2025 dejaron un dato positivo para San Juan: la provincia mostró mejoras en los aprendizajes de Lengua y Matemática por encima de la media nacional, según informó el Ministerio de Capital Humano. La evaluación se realizó el 12 de noviembre de 2025 a estudiantes de 6° grado del nivel primario, en escuelas de gestión estatal y privada de todo el país.

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    En el caso sanjuanino, Lengua registró un incremento del 13,9% respecto a 2023. El porcentaje de estudiantes que alcanzan niveles satisfactorios y avanzados pasó del 59,7% al 73,6%. En paralelo, los niveles más bajos se redujeron del 40,3% al 26,4%, mientras que solo el 5% quedó en el nivel más bajo de desempeño. La mejora provincial superó en 3,4 puntos la media nacional, que fue del 10,5%.

    En Matemática también se evidenció una evolución, aunque más moderada. El 47,9% de los estudiantes sanjuaninos alcanzó niveles satisfactorios y avanzados en 2025, frente al 42,7% de 2023, lo que representa una mejora del 5,2%, por encima del promedio nacional del 3,5%. En los niveles más bajos, la provincia pasó del 57,2% al 52%, logrando una reducción del 4,7% en el desempeño por debajo del básico.

    El operativo alcanzó un alto nivel de participación en San Juan, con el 99% de los establecimientos educativos involucrados, superando la media nacional del 95%. En tanto, la participación estudiantil llegó al 91,5%, también por encima del promedio del país, que fue del 84%.

    “Está sucediendo, San Juan comenzó un camino de mejora que no se detiene”, señalaron desde el ámbito oficial al destacar los resultados, que ubican a la provincia en una tendencia de crecimiento sostenido en los aprendizajes.

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