Detuvieron en Mendoza al presunto sicario acusado de un asesinato por encargo ocurrido en San Juan

Se trata de Lucio Gallardo Soto, señalado como autor material del crimen del exboxeador Guillermo Romero en 2011.

Un hombre identificado como Lucio Gallardo Soto fue detenido en las últimas horas en el departamento mendocino de Guaymallén, acusado de haber participado como autor material de un homicidio por encargo ocurrido en San Juan en el año 2011.

La detención se produjo durante un allanamiento realizado por la Policía de Mendoza en el marco de una investigación por otra causa. En ese operativo, los efectivos se encontraron con el sospechoso, quien contaba con dos pedidos de captura vigentes emitidos por la Justicia sanjuanina.

Al verificar su identidad en los sistemas de búsqueda, se constató que se trataba del presunto sicario buscado por el asesinato del exboxeador Guillermo Romero, ocurrido hace más de 14 años en San Juan.

Según la investigación judicial, el crimen ocurrió cuando dos sujetos llegaron en moto hasta el domicilio de la víctima, lo llamaron a la puerta y le dispararon a quemarropa en el pecho. Antes de huir, habrían gritado que se trataba de “un encargo”, lo que orientó la pesquisa hacia una hipótesis de homicidio por encargo.

Por ese hecho, la Justicia sanjuanina ya había condenado al instigador del crimen, mientras que Gallardo Soto permanecía prófugo desde hacía años, con antecedentes de detenciones previas y posteriores fugas.