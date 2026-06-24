Volvían de pasar el Día del Padre en Mendoza, sufrieron un violento robo y un niño de 12 años murió arrastrado

La familia regresaba de Argentina cuando fue interceptada por delincuentes. El menor no logró soltarse del cinturón de seguridad y perdió la vida en medio del violento asalto.

Un brutal episodio de inseguridad conmociona a Chile luego de que un niño de 12 años muriera durante el robo del vehículo en el que viajaba junto a familiares. La víctima regresaba de Mendoza, Argentina, cuando el automóvil fue interceptado por una banda de delincuentes en la comuna de San Bernardo, en la zona sur de Santiago.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el menor viajaba con su padre y una tía luego de un viaje a Mendoza para celebrar el Día del Padre. Durante la madrugada, cuando intentaban retomar su camino tras una equivocación en la ruta, fueron sorprendidos por delincuentes armados en un semáforo.

Los asaltantes obligaron a los adultos a descender del vehículo y se apoderaron del automóvil. Sin embargo, el niño no alcanzó a liberarse del cinturón de seguridad y quedó enganchado cuando los delincuentes emprendieron la fuga. Como consecuencia, fue arrastrado varios kilómetros y sufrió heridas fatales.

El crimen provocó una fuerte conmoción en Chile y abrió nuevamente el debate sobre la violencia de las denominadas "encerronas", una modalidad de robo de vehículos que se ha vuelto frecuente en ese país.