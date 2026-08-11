Unilever y Grupo Libertad cierran plantas y sucursales en Mendoza

La economía de la región cuyana sufrió un duro revés tras confirmarse en simultáneo dos drásticas decisiones corporativas que afectan de lleno al suelo mendocino. Por un lado, la multinacional Unilever discontinuó su histórica planta industrial de vegetales deshidratados en Guaymallén; por el otro, el Grupo Libertad oficializó el cierre de su tradicional hipermercado ubicado en el departamento de Godoy Cruz.

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Ambas medidas, de carácter independiente, encendieron las alarmas sobre el escenario productivo y comercial, repercutiendo de manera directa en el empleo y en las cadenas de valor de Cuyo.

Con más de seis décadas de trayectoria en la localidad mendocina de Corralitos (Guaymallén), la planta dedicada al procesamiento y deshidratación de hortalizas —fundamental para la producción de los caldos y sopas de la marca Knorr— frenó sus actividades de manera abrupta.

La decisión de la multinacional dejó un saldo de 60 trabajadores desvinculados y generó incertidumbre en decenas de pequeños productores agrícolas de la zona que funcionaban como proveedores históricos de materia prima. Desde la compañía justificaron la medida en el marco de una transformación de su modelo operativo a nivel global, los cambios en los hábitos de consumo estacional y la transición hacia proveedores externos.

En paralelo al cimbronazo industrial, el sector supermercadista también atraviesa turbulencias con el cierre de las puertas del hipermercado del Grupo Libertad en Godoy Cruz.

Reconversión comercial: Tras la salida de la tradicional superficie de compras, distintas firmas locales analizan propuestas para ocupar de forma parcial el predio. Entre ellas, firmas de la región evalúan instalar un formato comercial alternativo adaptado a las dimensiones del espacio.

Repercusión en el empleo: Sindicatos y cámaras comerciales monitorean de cerca la absorción de personal y el impacto que este tipo de reestructuraciones genera en el consumo minorista de la región cuyana.

Ambos casos marcan un punto de inflexión para el entramado económico de la vecina provincia, resonando con fuerza en todo el oeste argentino ante la retracción de inversiones físicas y el cambio en las matrices de comercialización.