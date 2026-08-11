Actividad sísmica en Sudamérica: ¿Por qué ocurrieron terremotos con solo seis semanas de diferencia?

La seguidilla de movimientos telúricos de gran magnitud registrados en el norte de Sudamérica —el doblete en Venezuela y el reciente sismo en Colombia— encendió las alertas y las dudas en la región. Con apenas seis semanas de diferencia entre ambos eventos, la pregunta es inevitable entre la población y los especialistas: ¿Existe una conexión real o se trata de una coincidencia geológica?

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Los geólogos y sismólogos salieron a aclarar el panorama para despejar mitos sobre una supuesta reacción en cadena a escala continental.

De acuerdo con los reportes científicos, la coincidencia temporal no implica que un terremoto haya desencadenado al otro. Los especialistas señalan que Sudamérica cuenta con complejas estructuras tectónicas que actúan de manera independiente en distintos puntos de la región.

El caso de Venezuela: Los sismos estuvieron asociados principalmente a la interacción entre la Placa Caribe y la Placa Sudamericana, operando mediante mecanismos de rumbo y a una menor profundidad, lo que incrementó su impacto en superficie.

El caso de Colombia: El potente movimiento registrado en el departamento de Chocó tuvo una naturaleza distinta. Respondió a procesos de subducción y se originó a una profundidad considerable, diferenciándose marcadamente de la dinámica del norte caribeño.

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Ante la inquietud generalizada que estos fenómenos despiertan en países altamente sísmicos como Argentina —en especial en la franja cordillerana de San Juan y Mendoza—, los especialistas recalcan que la actividad del norte sudamericano no altera de forma directa el peligro local.

La sismicidad en Cuyo responde históricamente a la presión constante de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, un sistema monitoreado de cerca por instituciones especializadas para mantener actualizados los mapas de peligrosidad y las normativas de construcción sismorresistente.

En conclusión, aunque la cercanía en el calendario sorprenda a la ciudadanía, la ciencia confirma que se trata de eventos originados por fallas tectónicas independientes y contextos geológicos completamente separados.