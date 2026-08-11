Accidente en Bariloche: cómo fue el choque de un colectivo contra siete autos

Un impactante accidente de tránsito conmocionó a los vecinos de San Carlos de Bariloche durante la madrugada del martes cuando un colectivo de turismo que transportaba a 48 estudiantes perdió el control en una pendiente pronunciada a causa de la presencia de nieve y hielo en la calzada, e impactó en cadena contra siete vehículos estacionados y en circulación.

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Video: un micro con 48 estudiantes derrapó por una calle congelada en Bariloche y chocó a siete autos estacionados

El hecho, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas , ocurrió alrededor de la medianoche, cuando el vehículo de pasajeros —guiado por una joven de 26 años— avanzaba por la calle 20 de Febrero en dirección al centro urbano.

Al llegar a la intersección con la arteria Güemes, las extremas condiciones climáticas imposibilitaron frenar o mantener la trayectoria del micro, lo que desencadenó la colisión en cadena.

A pesar de la magnitud del choque y del amplio despliegue de emergencia que requirió la escena, ninguno de los 48 alumnos ni la conductora resultaron lesionados .

El descontrol del transporte de pasajeros sobre la calzada congelada provocó importantes daños materiales a lo largo de la cuadra. Entre los rodados alcanzados por la unidad se identificaron un Renault Logan, una Ford EcoSport, un Toyota Corolla, un Chevrolet Onix, un Chevrolet Corsa Classic, un Volkswagen Gol Trend y un Peugeot 208.

Además de los vehículos destrozados, el impacto derribó un poste de servicios de telefonía e internet y afectó tendido eléctrico, lo que generó un corte puntual del suministro en el área. En el lugar trabajaron intensamente efectivos de la Policía de Río Negro, agentes de Tránsito municipal y cuadrillas de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) para neutralizar los peligros y restablecer los servicios.

Alerta de circulación: Las autoridades locales recordaron que, ante el temporal de nieve que afecta a la región cordillerana, rige la obligatoriedad absoluta de circular con cadenas en todo el radio urbano.

Furia, agresión y un detenido en medio del operativo

Mientras las fuerzas de seguridad organizaban el tránsito y constataban el estado de los pasajeros, la tensión aumentó en el lugar. Uno de los propietarios de los automóviles damnificados reaccionó de manera violenta contra la conductora del autobús, lanzándole insultos y recriminaciones por los daños ocasionados.

Personal policial intervino de inmediato para frenar el hostigamiento y mediar en la discusión. Sin embargo, el hombre desoyó las órdenes de las autoridades y le propinó un golpe de puño en el hombro a uno de los uniformados.

Ante la agresión física hacia la autoridad, los efectivos procedieron a reducirlo y aprehenderlo en el lugar, quedando trasladado a la dependencia policial correspondiente.