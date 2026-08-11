Avanza la causa por el robo a la familia Bonanno: recuperaron US$7.600 y secuestraron un auto

La investigación por el millonario robo a la familia Bonanno sumó nuevos avances este martes. En una serie de allanamientos realizados en Chimbas , la Justicia logró recuperar US$7.600 que estarían vinculados con el botín y secuestró un automóvil que, según la hipótesis de los investigadores, habría sido utilizado para trasladar a los autores del hecho.

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El fiscal Leonardo Villalba , de la UFI Delitos contra la Propiedad, confirmó los resultados de los operativos. El robo había tenido como botín US$25.000, $3 millones y dos teléfonos celulares . En un procedimiento anterior ya se habían recuperado $1.450.000 , por lo que los investigadores siguen intentando determinar dónde quedó el resto del dinero.

Los US$7.600 fueron encontrados en poder de una mujer de entre 30 y 32 años , sin antecedentes penales. De acuerdo con la investigación, no habría participado directamente del asalto, aunque quedó incorporada a la causa por su vínculo con uno de los sospechosos.

Según explicó Villalba, la mujer manifestó que el dinero provenía de la venta de vehículos. Sin embargo, los investigadores detectaron una relación de parentesco con uno de los presuntos autores y también vincularon al expediente a su marido. Ambos son investigados como posibles encubridores.

Secuestraron el auto que habría sido usado en el robo

Otro de los elementos importantes del operativo fue el secuestro de un automóvil registrado a nombre de una de las personas que todavía es buscada. El vehículo estaba estacionado frente a uno de los domicilios allanados y no tenía pedido de secuestro previo.

Las cámaras de seguridad de viviendas cercanas fueron claves para vincular el rodado con el hecho. De acuerdo con la pesquisa, las imágenes mostrarían al vehículo en las inmediaciones antes del robo y también durante el traslado de los sospechosos.

La investigación continúa con nuevos allanamientos y medidas para localizar a las personas señaladas como posibles responsables. Hasta el momento, la causa tiene tres mayores de edad y un menor vinculados como presuntos autores, además de las dos personas investigadas por encubrimiento.