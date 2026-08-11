Mataron a Pablo Parra de 26 años: los vecinos escucharon 60 tiros

Un joven de 26 años, identificado como Pablo Parra, murió tras recibir varios disparos durante la madrugada en el barrio Nuevo de Cipolletti, Río Negro. El ataque generó alarma entre los vecinos, que aseguraron haber escuchado una extensa ráfaga de tiros.

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La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, que busca determinar cómo ocurrió el crimen y quiénes participaron.

Por el momento, la Justicia no detuvo a ninguna persona ni identificó sospechosos formalmente. Los investigadores realizan peritajes balísticos, toman declaraciones y analizan registros de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia del ataque. Además, esperan el resultado de la autopsia que permitirá determinar con precisión las lesiones que sufrió Parra y aportar información sobre la mecánica del homicidio.

Los vecinos describieron una madrugada de tensión y miedo. “Fue tremendo, se escucharon al menos 60”, relató una persona del barrio al referirse a la cantidad de detonaciones que escuchó. Los investigadores deberán contrastar ese testimonio con las pruebas recolectadas en la escena.

La violencia del ataque también afectó a varias viviendas de la zona. Algunas fachadas y ventanas recibieron impactos de bala durante la balacera.

La referente social Lila Calderón mostró los daños que sufrió su vivienda y contó el temor que sintió durante el episodio. “Así atravesaron las balas la pared de mi casa”, afirmó. Ante el temor de que se produjera otro ataque, decidió pasar la noche en la casa de un familiar. “Hoy me voy a dormir a lo de un pariente porque parece que seguirá”, expresó.

El cuerpo de Parra fue trasladado a la Morgue de General Roca para realizar la autopsia. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las medidas para determinar el número exacto de disparos, identificar el arma utilizada y establecer la dirección de los proyectiles.

Según publicó LM Cipolletti, Parra tenía antecedentes penales, aunque los investigadores todavía deben corroborar esa información mediante documentación oficial.

La causa continúa abierta y la Justicia no descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del homicidio. Familiares y vecinos esperan avances mientras crece la preocupación por la violencia registrada durante la madrugada en el barrio Nuevo.