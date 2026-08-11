    • 11 de agosto de 2026 - 10:20

    Incendió el auto de su ex suegro y terminó detenido en un barrio de Rivadavia

    Un hombre de 29 años fue señalado por prender fuego un Renault Express en el barrio Los Surcos. Los vecinos lo identificaron y la Policía logró detenerlo poco después.

    No quedaron las cosas bien: un hombre detenido acusado de incendiar el vehículo de su ex suegro.

    No quedaron las cosas bien: un hombre detenido acusado de incendiar el vehículo de su ex suegro.

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    Un hombre de 29 años terminó aprehendido después de ser señalado como el responsable de incendiar el auto de quien sería su exsuegro, en un episodio ocurrido en el barrio Los Surcos, Rivadavia.

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    Tras el incendio, vecinos de la zona identificaron al presunto autor como Guzmán, de 29 años. Según la información policial, el sospechoso sería expareja de la hija del propietario del vehículo, un dato que quedó incorporado a la investigación.

    Con estos elementos, efectivos de la Comisaría 17ª, bajo la intervención de la UFI Genérica, realizaron tareas para localizar al acusado. Finalmente, lo encontraron y aprehendieron en el interior del barrio Tres Marías.

    Mientras tanto, personal de Bomberos trabajó en el lugar para extinguir completamente el fuego y evitar que las llamas se propagaran.

    El sospechoso quedó a disposición de la Justicia. La aprehensión significa que fue detenido de manera preventiva mientras se reúnen pruebas para determinar si efectivamente fue quien provocó el incendio y qué circunstancias rodearon el ataque.

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