Incendió el auto de su ex suegro y terminó detenido en un barrio de Rivadavia

Un hombre de 29 años fue señalado por prender fuego un Renault Express en el barrio Los Surcos. Los vecinos lo identificaron y la Policía logró detenerlo poco después.

No quedaron las cosas bien: un hombre detenido acusado de incendiar el vehículo de su ex suegro.

Un hombre de 29 años terminó aprehendido después de ser señalado como el responsable de incendiar el auto de quien sería su exsuegro, en un episodio ocurrido en el barrio Los Surcos, Rivadavia.

Joven detenido por incendiar el auto del papá de su ex pareja El hecho se produjo sobre calle Rodríguez, entre Salta y Alem, cuando un hombre de 67 años denunció que un individuo había prendido fuego su Renault Express blanco. Las llamas provocaron daños principalmente en los asientos del conductor y del acompañante.

Tras el incendio, vecinos de la zona identificaron al presunto autor como Guzmán, de 29 años. Según la información policial, el sospechoso sería expareja de la hija del propietario del vehículo, un dato que quedó incorporado a la investigación.

Con estos elementos, efectivos de la Comisaría 17ª, bajo la intervención de la UFI Genérica, realizaron tareas para localizar al acusado. Finalmente, lo encontraron y aprehendieron en el interior del barrio Tres Marías.

Mientras tanto, personal de Bomberos trabajó en el lugar para extinguir completamente el fuego y evitar que las llamas se propagaran.