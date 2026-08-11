Detuvieron a un hombre en Capital por tener una "tumbera" que estaba apta para disparar

El detenido fue identificado como Lobo. El arma casera había sido secuestrada durante un allanamiento realizado en julio y las pericias confirmaron que podía efectuar disparos.

Un hombre identificado como Lobo fue detenido en Capital luego de que las pericias realizadas sobre una “tumbera” calibre 9 milímetros determinaran que el arma de fabricación casera estaba en condiciones de efectuar disparos.

El arma había sido secuestrada el pasado 22 de julio, durante un allanamiento realizado en horas de la mañana en el mismo domicilio, en el marco de una investigación por incendio, daño y abuso de arma.

Durante aquel procedimiento, los investigadores también encontraron 11 cartuchos y una vaina calibre 9 mm, elementos que fueron incorporados a la causa y sometidos a las correspondientes pericias balísticas.

Los estudios determinaron que la pistola de fabricación casera, adaptada para utilizar munición calibre 9 mm, se encontraba apta para realizar disparos. A partir de ese resultado, la UFI Genérica amplió la investigación y ordenó la detención de Lobo por el delito de tenencia de arma de fuego.