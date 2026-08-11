    • 11 de agosto de 2026 - 10:10

    Detuvieron a un hombre en Capital por tener una "tumbera" que estaba apta para disparar

    El detenido fue identificado como Lobo. El arma casera había sido secuestrada durante un allanamiento realizado en julio y las pericias confirmaron que podía efectuar disparos.

    Tumbera.

    Tumbera.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre identificado como Lobo fue detenido en Capital luego de que las pericias realizadas sobre una “tumbera” calibre 9 milímetros determinaran que el arma de fabricación casera estaba en condiciones de efectuar disparos.

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    El arma había sido secuestrada el pasado 22 de julio, durante un allanamiento realizado en horas de la mañana en el mismo domicilio, en el marco de una investigación por incendio, daño y abuso de arma.

    Durante aquel procedimiento, los investigadores también encontraron 11 cartuchos y una vaina calibre 9 mm, elementos que fueron incorporados a la causa y sometidos a las correspondientes pericias balísticas.

    Los estudios determinaron que la pistola de fabricación casera, adaptada para utilizar munición calibre 9 mm, se encontraba apta para realizar disparos. A partir de ese resultado, la UFI Genérica amplió la investigación y ordenó la detención de Lobo por el delito de tenencia de arma de fuego.

    Tras ser detenido, el hombre fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde permanecerá alojado hasta la audiencia de formalización, en la que la Justicia definirá su situación procesal.

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