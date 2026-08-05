Robaron un televisor de un salón de eventos en Capital, pero la llamada de una joven permitió atraparlos: fueron condenados

Dos delincuentes, que ingresaron a robar a un salón de eventos de Capital, fueron condenados a ocho meses de prisión efectiva luego de admitir su responsabilidad en un juicio abreviado , un procedimiento en el que el acusado reconoce el delito y acuerda la pena con la Fiscalía, evitando la realización de un juicio oral.

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Se trata de Jonathan Emanuel Contreras y Leonardo Gabriel Torres , quienes además fueron declarados reincidentes , condición que se aplica cuando una persona vuelve a cometer un delito tras haber sido condenada previamente. La resolución también mantuvo la pri sión preventiva , es decir, continuarán detenidos mientras se cumplen las formalidades del proceso.

El hecho ocurrió el domingo 2 de agosto , alrededor de las 22.08 , en el salón de eventos Lepark , ubicado sobre calle Mendoza, antes de Larraín.

De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal Fernando Bonomo , uno de los acusados escaló el portón de ingreso al predio, ocultó su rostro y accedió hasta una oficina. Allí rompió el vidrio de la puerta, ingresó y sustrajo un televisor Samsung de 24 pulgadas y dos prolongadores eléctricos . Luego pasó los elementos robados a través de una puerta lateral hacia la vereda, donde lo esperaba su cómplice, que cumplía el rol de "campana", es decir, vigilaba el lugar para alertar sobre la presencia de terceros.

La maniobra fue advertida por una joven que pasaba ocasionalmente por la zona. La mujer buscó por internet el teléfono del salón y llamó a la propietaria para avisarle lo que estaba ocurriendo. La dueña dio inmediato aviso al 911 , lo que permitió el rápido despliegue de efectivos de la Casilla CGT y de la Comisaría 3ª .

Con las características aportadas por la testigo, los policías iniciaron una persecución y detuvieron a uno de los sospechosos a unos 500 metros del lugar, en la esquina de General Acha y Lavalle, cuando aún llevaba consigo los objetos robados. El segundo fue localizado sobre calle Mendoza y Larraín, donde intentaba pasar inadvertido escondido detrás de un árbol y simulando ser cuidacoches.

Tras las consultas con la Unidad de Abordaje Territorial (UAT), la Fiscalía ordenó aplicar el procedimiento especial de Flagrancia, un sistema que permite acelerar la investigación y el juzgamiento cuando el sospechoso es detenido poco después de cometer el delito y existen pruebas inmediatas de su participación.

Finalmente, mediante un acuerdo de juicio abreviado, ambos fueron condenados por el delito de robo agravado por escalamiento, figura que contempla una pena más severa cuando el autor ingresa a un inmueble superando obstáculos físicos, como muros, rejas o portones.