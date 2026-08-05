    • 5 de agosto de 2026 - 14:00

    Al volante, mató a un jubilado y siguió manejando por decisión de una jueza: finalmente fue condenado e inhabilitado por 5 años

    Claudio Reina recibió una pena de dos años de prisión condicional y cinco años de inhabilitación para conducir por la muerte de Miguel Ángel García. La causa estuvo marcada por la decisión judicial que, al inicio de la investigación, le permitió conservar su licencia.

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    Claudio Reina, conductor condenado este miércoles. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Claudio Reina (35), el conductor acusado de provocar la muerte del motociclista Miguel Ángel García (75) en un siniestro vial ocurrido en Rawson, fue condenado mediante un juicio abreviado y quedó inhabilitado para conducir por cinco años. El caso había generado una fuerte controversia porque, durante la investigación, la Justicia rechazó el pedido de suspenderle la licencia y continuó manejando mientras avanzaba el proceso penal.

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    La jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón homologó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, la querella y la defensa. Un juicio abreviado es un procedimiento en el que el imputado reconoce su responsabilidad y acuerda la pena con la Fiscalía, evitando la realización de un juicio oral.

    Reina fue declarado culpable por el delito de homicidio culposo, es decir, causar la muerte por una conducta imprudente o negligente, sin intención de matar. Además, fue condenado por lesiones culposas debido a las heridas que sufrió Romina García, hija de la víctima, quien viajaba como acompañante en la motocicleta.

    La pena fijada fue de dos años de prisión de cumplimiento condicional, lo que significa que no irá a prisión mientras cumpla las reglas de conducta impuestas por la Justicia, además de la inhabilitación absoluta para conducir vehículos con motor durante cinco años.

    Una de las pruebas determinantes fue el registro de una cámara de seguridad. Según la Fiscalía, las imágenes muestran que el automovilista dejó pasar a otros tres vehículos antes de cruzar, pero continuó la marcha e impactó contra la moto en la que viajaban Miguel Ángel García y su hija.

    La causa había despertado críticas desde sus primeras audiencias porque la Fiscalía y la querella solicitaron la suspensión preventiva de la licencia de conducir de Reina mientras era investigado. Sin embargo, la jueza rechazó ese planteo tras un pedido de la defensa, que argumentó que el acusado necesitaba el vehículo para trasladar a su hijo, quien recibe tratamientos médicos. Esa resolución motivó cuestionamientos de la familia de la víctima y de la querella, que consideraban incompatible que el imputado siguiera al volante después de un siniestro con resultado fatal.

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