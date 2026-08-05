Conmoción por la muerte de una promesa del atletismo, a los 21 años

El atletismo australiano atraviesa horas de profundo dolor luego de que se confirmara la muerte de Natasha Ward, una corredora de apenas 21 años que era considerada una de las jóvenes promesas de esa disciplina . La noticia provocó una fuerte conmoción entre compañeros, entrenadores y entidades deportivas.

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El fallecimiento fue comunicado por Athletics New South Wales y el Sutherland District Athletics Club, institución a la que pertenecía la deportista. Hasta el momento, no se dio a conocer la causa de su muerte y las entidades solicitaron respeto y privacidad para su familia y su entorno más cercano.

Ward era especialista en pruebas de medio fondo y participaba principalmente en carreras de 400, 800 y 1.500 metros . Durante su etapa juvenil obtuvo una medalla en los 1.500 metros del Campeonato Escolar de Nueva Gales del Sur y luego logró trasladar ese rendimiento a las competencias universitarias.

Natasha Ward tenía 21 años y competía en pruebas de 400, 800 y 1.500 metros.

En 2023 consiguió una medalla en los 1.500 metros de los Campeonatos Nacionales UniSport. Su logro más reciente había llegado en abril de 2026, cuando obtuvo el tercer puesto y la medalla de bronce en los 800 metros del mismo certamen.

También había participado en los Campeonatos Australianos de 2024. En aquella competencia terminó sexta en una de las pruebas de 800 metros, con un registro de 2 minutos, 11 segundos y 29 centésimas. Su mejor marca personal en esa distancia era de 2 minutos, 9 segundos y 97 centésimas.

Además de desarrollar su carrera deportiva, la joven estudiaba Ciencias del Ejercicio y del Deporte en la Universidad Macquarie, ubicada en Sídney.

El emotivo mensaje de despedida

Desde Athletics New South Wales lamentaron la pérdida y destacaron que Ward era una deportista muy querida dentro de la comunidad. En el mensaje difundido tras conocerse la noticia, la recordaron por “su sonrisa radiante y su cálida personalidad”, además de remarcar la alegría y la amabilidad que transmitía fuera de las pistas.

El Sutherland District Athletics Club también resaltó su compromiso con los equipos de relevos de verano e invierno. La institución señaló que la corredora siempre estaba dispuesta a colaborar cuando algún conjunto necesitaba completar su formación.

Compañeros, atletas y personas que la conocieron expresaron su tristeza en las redes sociales. Los mensajes coincidieron en recordar no solo su talento y determinación deportiva, sino también su cercanía, compañerismo y calidez humana.

La muerte de Ward se conoció pocas semanas después del fallecimiento de otra atleta australiana, Jemma Stapleton, de 25 años, quien perdió la vida en un accidente de motocicleta mientras se encontraba de vacaciones en Tailandia.