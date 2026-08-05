Asesinaron a balazos un influencer mexicano mientras transmitía en vivo y todo quedó grabado

El influencer mexicano César Gastélum fue asesinado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Culiacán, capital del estado de Sinaloa. El brutal ataque ocurrió durante la noche del martes 4 de agosto y quedó registrado por la cámara que utilizaba el creador de contenido.

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Gastélum estaba acompañado por dos colaboradores en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos cuando una motocicleta con dos ocupantes se acercó hasta el lugar. Uno de los hombres efectuó disparos contra el joven y luego escapó junto a su cómplice. Las otras personas que participaban de la transmisión resultaron ilesas.

El crimen ocurrió alrededor de las 20.15, sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, cerca de la intersección con Josefa Ortiz de Domínguez y a pocos metros de las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Gastélum realizaba una transmisión junto a sus amigos, vestidos como repartidores de comida como parte de uno de sus contenidos, cuando fueron sorprendidos por los atacantes. La secuencia quedó registrada en directo y comenzó a circular rápidamente por diferentes redes sociales.

En México, un influencer (cesar gastelum) estaba haciendo un stream en kick y unos sicarios lo mataron en vivo



El tipo hacia contenido alucin (asi le dicen a los que aspiran a ser narcos)

dicen que podría ser un ajuste de cuentas pic.twitter.com/UzTjD2fguP — ElBuni (@therealbuni) August 5, 2026

El ataque contra César Gastélum ocurrió mientras el influencer mexicano realizaba una transmisión en vivo junto a dos amigos. Video vía X (@therealbuni)

Tras los disparos, la emisión se interrumpió. El material original fue retirado posteriormente de la plataforma, aunque diferentes cuentas y medios conservaron fragmentos del video. Las cámaras de seguridad del establecimiento también habrían registrado la llegada y la fuga de los agresores.

En un primer momento, los reportes policiales indicaron que la víctima era un repartidor. Sin embargo, los testimonios recogidos en el lugar y las imágenes de la transmisión permitieron determinar que se trataba de César Gastélum.

Quién era César Gastélum

César Gastélum era un joven influencer mexicano reconocido principalmente por sus contenidos de humor, situaciones de la vida cotidiana, viajes, videojuegos y transmisiones en vivo.

En TikTok utilizaba la cuenta @cesargastelum04, donde reunía más de 577.000 seguidores y había superado los 22 millones de “Me gusta”. También publicaba contenido en Instagram, YouTube y la plataforma de streaming Kick.

Su asesinato provocó una fuerte conmoción entre sus seguidores, especialmente porque el ataque fue observado en tiempo real por quienes acompañaban la transmisión.

César Gastélum era un influencer mexicano conocido por sus videos de humor y sus transmisiones en vivo.

Qué se sabe de la investigación

Después del ataque, policías, militares y peritos forenses trabajaron en la escena para reunir pruebas. El cuerpo del joven fue trasladado al Servicio Médico Forense y la Fiscalía de Sinaloa abrió una investigación para determinar las circunstancias del homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no informaron detenciones ni dieron a conocer un posible móvil. Tampoco confirmaron oficialmente que el crimen esté vinculado con organizaciones delictivas, por lo que cualquier versión que circule en redes sociales deberá ser tomada con cautela.

El homicidio se produjo en un contexto de persistente violencia en Culiacán, ciudad atravesada durante los últimos años por enfrentamientos entre grupos criminales. Medios mexicanos señalaron que varios creadores de contenido fueron asesinados recientemente en Sinaloa, aunque cada caso mantiene una investigación independiente.