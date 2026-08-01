¿Quién es Iñaki Zugasti? El influencer que llegó a San Juan en un Fitito para ver el TC

El Turismo Carretera todavía no había comenzado a rugir en el Circuito San Juan Villicum, pero uno de sus fanáticos ya había protagonizado una verdadera aventura. Iñaki Zugasti, periodista y creador de contenido especializado en automovilismo, llegó a San Juan después de recorrer cerca de 980 kilómetros a bordo de un Fiat 600 .

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El viaje comenzó en Santa Fe y lo realizó acompañado por su pareja. La misión era clara: atravesar buena parte del país en el pequeño clásico argentino para presenciar la fecha del Turismo Carretera que se disputa este fin de semana en el autódromo ubicado en Albardón.

El vehículo, al que durante la travesía llamaron cariñosamente “el Fito” , debió enfrentarse a rutas en diferentes condiciones y a las exigencias propias de un trayecto poco habitual para un automóvil con varias décadas de historia. Sin embargo, logró completar el recorrido y estacionar finalmente en suelo sanjuanino.

El recorrido tuvo su primer sobresalto prácticamente desde la salida. Según contó Zugasti, el Fiat 600 presentó una falla en el motor y fue necesaria la intervención de un mecánico para poder continuar.

El inconveniente no terminó con el viaje. Por el contrario, se transformó en una de las tantas historias que el creador fue mostrando en sus redes sociales junto con las rutas, los encuentros y los paisajes atravesados hasta llegar a la provincia.

Una vez en San Juan, Zugasti celebró haber cumplido el objetivo y expresó su entusiasmo por conocer la provincia con mayor profundidad. Aunque ya había estado anteriormente, aseguró que nunca había tenido la posibilidad de recorrerla y vivirla de esta manera.

En Instagram compartió el momento de la llegada y las primeras sensaciones después de completar el extenso trayecto. El video rápidamente despertó reacciones entre los seguidores del automovilismo y los fanáticos de los autos clásicos.

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Iñaki Zugasti mostró la llegada del “Fitito” a San Juan después de una travesía de casi 1.000 kilómetros: "Si se pudo, gracias a todos". (@iñaki.sugasti)

Quién es Iñaki Zugasti

Zugasti es un periodista y creador de contenido nacido en Formosa, con una trayectoria estrechamente vinculada al automovilismo argentino. En 2023 debutó como cronista de boxes en la transmisión oficial del Turismo Carretera para ACTC Media TV, emitida por la Televisión Pública y DeporTV.

Su recorrido profesional también incluyó un paso por Radio Nacional y coberturas en diferentes circuitos del país. Con el tiempo decidió alejarse de las transmisiones convencionales para desarrollar su propio proyecto digital, sumar editores y diseñadores y ofrecer una mirada más distendida sobre pilotos, equipos y competencias.

Durante 2025 amplió su presencia con coberturas internacionales, entre ellas los Grandes Premios de Fórmula 1 de México y Qatar. En redes también es conocido como “Churraski”, un apodo que acompaña su estilo cercano y descontracturado para contar el automovilismo.

Esta vez, sin embargo, el protagonista no fue un auto de competición ni uno de los pilotos del TC. Fue un modesto Fiat 600 que se animó a unir Santa Fe con San Juan y convirtió el camino hacia el Villicum en una historia que comenzó mucho antes de que se encendieran los motores.