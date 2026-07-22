Lo que se sabe de la influencer Ulissias Marcelli y su novio, hallados sin vida en una ruta rural

La influencer brasileña Ulissias Marcelli y su novio, Vinícius Souza de Carvalho , fueron encontrados sin vida el pasado viernes en una zona rural de Porto Seguro , en el estado de Bahía . Las autoridades locales confirmaron que ambos presentaban múltiples heridas de arma de fuego, lo que desató una investigación por doble homicidio que estremece a la región.

"Me salvaron la vida": una influencer argentina contó que cuatro sanjuaninos la protegieron de un abusador

Conmoción por la muerte de una influencer de 30 años durante su luna de miel

Un trabajador rural que circulaba por el distrito de Vera Cruz fue quien dio aviso a las fuerzas de seguridad tras divisar los cuerpos a la vera de la carretera. La Policía Civil de Bahía , según recopiló Infobae, tomó intervención inmediata en el lugar para preservar la escena y realizar los peritajes correspondientes sobre el terreno.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni se ha logrado identificar a los sospechosos vinculados con el violento ataque en la zona. La noticia ha generado un fuerte impacto en las redes sociales, donde Marcelli contaba con una comunidad activa de seguidores.

Ulissias Marcelli, de 30 años, era una figura reconocida en el ámbito digital, donde acumulaba más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram . En su perfil profesional, la joven se definía a través de múltiples facetas que combinaban el arte, la comunicación y los negocios: era reportera y presentadora de eventos culturales, acróbata de fuego y artista especializada en cosplay y empresaria* y entusiasta del motociclismo.

Brasil. La influencer brasileña Ulissias Marcelli y su novio, Vinícius Souza de Carvalho, fueron encontrados sin vida en una zona rural de Porto Seguro. (Instagram)

Su estilo artístico estaba profundamente marcado por una estética gótica y producciones vinculadas al terror moderno y la fantasía . Además de su trayectoria pública, Marcelli era madre de un adolescente de 13 años, aspecto que fue destacado por los medios locales tras la tragedia.

Ulissias Marcelli era madre de un adolescente de 13 años (Instagram)

Hipótesis y líneas de investigación

La Justicia brasileña trabaja sobre distintas líneas para esclarecer el móvil del asesinato de la influencer y de su pareja, de 28 años. Una de las hipótesis principales que maneja la Policía Civil es que la pareja pudo haber sido víctima de un secuestro previo a su ejecución.

Asimismo, los investigadores analizan posibles vínculos entre el doble crimen y actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes en la región. No obstante, desde los organismos oficiales aclararon que aún no existe una conclusión definitiva sobre el móvil del ataque.

"La policía abrió una investigación para determinar responsabilidades y analizar si el homicidio está relacionado con la venta de narcóticos", informaron fuentes policiales a medios locales. Por ahora, el caso se mantiene bajo secreto de sumario mientras se recolectan pruebas adicionales en la zona del hallazgo.

Impacto en el Festival Rock Gaya

El trágico suceso ocurrió pocos días antes de que Marcelli cumpliera con uno de sus compromisos profesionales más importantes de este mes. La influencer estaba programada como una de las conductoras principales del Festival Rock Gaya, previsto para el próximo sábado 25 de julio.

Desde la organización del festival manifestaron su pesar a través de un comunicado oficial en sus redes sociales para despedir a la artista. "Es difícil creer que alguien que estaba a punto de compartir un momento tan especial con nosotros se haya ido tan pronto", expresaron desde el evento.

En las plataformas digitales, sus seguidores también manifestaron su dolor ante la pérdida de la creadora de contenido con mensajes de despedida. “Era una de mis mayores inspiraciones, una de las personas más hermosas que he visto. Descansa en paz”, escribió un usuario en su última publicación.