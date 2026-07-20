    • 20 de julio de 2026 - 11:58

    Conmoción por la muerte de una influencer de 30 años durante su luna de miel

    Laura Viktoria Härtig, conocida en redes como "AllTimeLaura", falleció semanas después de protagonizar un grave accidente mientras recorría en bicicleta los Alpes italianos junto a su esposo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comunidad de las redes sociales y del montañismo quedó conmocionada por la muerte de Laura Viktoria Härtig, la influencer alemana de 30 años conocida como "AllTimeLaura", quien falleció tras permanecer varias semanas internada como consecuencia de un grave accidente ocurrido durante su luna de miel en Italia.

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    El accidente ocurrió pocos días después de su boda

    La joven había contraído matrimonio recientemente y eligió las montañas de los Alpes italianos para celebrar su luna de miel. El 20 de junio salió a realizar un recorrido en bicicleta por la zona del Paso de Sella, en las Dolomitas, cuando chocó de frente con una motocicleta durante un descenso.

    Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones de extrema gravedad y fue asistida por los equipos de emergencia. Inicialmente permaneció internada en un hospital de Bolzano y posteriormente fue trasladada a un centro médico de Baviera, Alemania, donde finalmente murió tras varias semanas de tratamiento.

    Investigan las causas del siniestro

    La motocicleta era conducida por Peter Runggaldier, un exesquiador italiano y subcampeón mundial, quien también resultó herido, aunque fuera de peligro. Las autoridades italianas abrieron una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades del caso.

    El emotivo mensaje de su familia

    Tras confirmarse el fallecimiento, la familia de la influencer compartió un mensaje de despedida en el que recordó la pasión de Laura por la montaña.

    "Laura se dirigió a sus amadas montañas", expresaron sus seres queridos, quienes también agradecieron las muestras de afecto recibidas desde distintos países.

    Con más de 50.000 seguidores en redes sociales, Laura Härtig compartía contenido relacionado con el alpinismo, el senderismo y los viajes. Días antes del accidente había publicado imágenes de su boda y de los paisajes donde comenzaba una nueva etapa de su vida junto a su esposo.

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