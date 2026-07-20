Las Pastillas del Abuelo regresan a San Juan con un esperado show en el Ambrosini

La banda liderada por Pity Fernández tocará el 14 de agosto en el estadio de la UNSJ. La segunda preventa ya se encuentra disponible.

Las Pastillas del Abuelo volverán a San Juan como parte de su gira nacional 2026. La banda liderada por Pity Fernández se presentará el próximo viernes 14 de agosto, desde las 21, en el Gimnasio Ambrosini de la Universidad Nacional de San Juan.

El regreso genera una fuerte expectativa entre los seguidores sanjuaninos, que tendrán la oportunidad de reencontrarse con uno de los grupos más reconocidos del rock argentino. El recital se realizará en el estadio ubicado en 25 de Mayo 1920 Oeste, dentro del Complejo Universitario El Palomar.

La presentación forma parte de una extensa gira que incluye 18 conciertos en diferentes ciudades argentinas y una fecha en Uruguay. El tour también representa el regreso conjunto de la agrupación a los escenarios, luego de un período en el que varios de sus integrantes se concentraron en proyectos solistas.

Para el concierto en San Juan, Las Pastillas del Abuelo preparan un repertorio que combinará sus grandes clásicos con canciones de su etapa más reciente. La propuesta promete una noche marcada por el rock, la emoción y el habitual vínculo de la banda con su público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Las Pastillas del Abuelo (@laspastillasdelabuelo) Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Passline. La primera tanda, que tenía un valor de 50.000 pesos, figura agotada, mientras que la segunda preventa general se ofrece a 60.000 pesos. La plataforma también informa una promoción de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas.