    • 20 de julio de 2026 - 19:56

    Leo Maiello llega a San Juan con "YO, sin culpa": una experiencia para reír, emocionarse y dejar atrás la culpa

    El licenciado en Psicología llegará a San Juan con una propuesta en vivo que invita a reflexionar sobre la culpa, los vínculos y las creencias que condicionan la vida cotidiana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Lic. Leo Maiello desembarca en San Juan con "YO, sin culpa", una experiencia en vivo que fusiona psicología, música, humor y reflexión en un formato diferente, pensado para conectar con el público desde las emociones y las experiencias cotidianas. Será el próximo domingo en el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

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    A través de historias reales y de los patrones que muchas personas repiten a lo largo de sus vidas, la propuesta invita a cuestionar aquellas creencias que llevan a sentirse culpables por amar, desear, equivocarse, elegir o, incluso, simplemente ser quienes son.

    Lejos de una clase magistral o de una obra de teatro convencional, "YO, sin culpa" se presenta como una conversación honesta en tiempo real, donde la participación emocional del público ocupa un lugar central. La música acompaña el recorrido con un matiz íntimo y personal, aportando sensibilidad a cada momento del encuentro.

    La propuesta busca generar un espacio seguro para reconocerse en las historias compartidas, reflexionar sobre los propios mecanismos emocionales y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas para dejar de lado la culpa como forma de transitar la vida.

    Entradas a la venta

    La presentación será el domingo 26 de julio, a las 20, en el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Las entradas generales tienen un valor de $40.000 y se consiguen en entradaweb.com.

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