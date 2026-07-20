Docentes universitarios de San Juan, expectantes: Ley de Financiamiento en la mira y ¿segundo semestre con más clases?

Este lunes se retomó el ciclo lectivo en San Juan, tras finalizar las dos semanas de receso invernal. En la UNSJ (Universidad Nacional de San Juan) durante estas semanas se estarán tomando mesas de exámenes, mientras desde los gremios se analiza la actualidad de la docencia universitaria y qué tipo de continuidad tendrá el plan de lucha que se viene ejecutando desde inicio de año con fuertes medidas de fuerza que llegaron a alcanzar la semana de paro de actividades.

En ese sentido, DIARIO DE CUYO dialogó con Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS, uno de los gremios que nuclea la mayor parte de la docencia universitaria en San Juan. Consultado sobre cómo se encarará el segundo semestre, el referente sindical destacó que la realidad es distinta a la que se vivía meses atrás, lo que, de no mediar contratiempos ni incumplimientos, se podría augurar meses de mayor tranquilidad en el ámbito universitario.

“Ahora estamos expectantes ante el anuncio que salió sobre el pedido que ha hecho el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Política Universitaria de fondos para el cumplimiento de la Ley de Financiamiento” , dijo Barcelona. Se trata de una modificación al Presupuesto 2026 que se oficializó hace días por medio del Decreto 594/2026 y que representa una ampliación del gasto del público de $4,45 billones. Conforme señalaron algunos portales de Buenos Aires, como Perfil, Capital Humano recibió $2,32 billones adicionales, y el 98% de ese monto será destinado a transferencias para universidades nacionales y el resto al sistema de becas.

Teniendo en cuenta esta última información y el hecho que aun gran parte del país continúa en el receso invernal (cabe recordar que las vacaciones de invierno se dividieron en tres tramos durante julio), Barcelona aventuró que no habrá medidas de fuerza en el corto plazo . “Las clases estarían normalizadas, como las mesas de exámenes y todo lo que implica este momento del año. Luego tenemos que ver cómo va la aplicación del Financiamiento Universitario, qué propuesta tiene el Gobierno y si cumplirán o no con la ley”, precisó.

El primer semestre estuvo marcado por paro de actividades, clases públicas y poco movimiento en las aulas tanto de las facultades como de los colegios preuniversitarios de la UNSJ, siendo estos últimos incluso focos de polémicas cuando padres comenzaron a manifestar su preocupación. Encarando la segunda mitad del año, Barcelona destacó que el escenario es distinto al registrado hace meses atrás.

Si el Gobierno nacional cumple con el Financiamiento Universitario como el llamado a paritarias y una actualización salarial acorde al atraso registrado por el sector, las clases no se verían afectadas por medidas de fuerza o acciones similares que perjudiquen la presencia de los alumnos en las aulas. De ser así, solo restaría solver qué hacer con los días que se perdieron.

“La universidad tiene un sistema de plataformas digitales que no tienen otras escuelas. Si bien sabemos del impacto que hubo en el tema de dictado de clases, se ha podido complementar desde esa vía. Sabemos que habrá instancias o momentos de recuperación. Lo que sí creo que eso lo tiene que analizar el Rectorado, desde la Secretaría Académica”, precisó Barcelona. Esto implica que lo que sucederá con el resto del calendario educativo y si se extenderá o no el periodo de dictado de clases es una decisión que quedará en manos de las autoridades de la casa de altos estudios.

Teniendo en cuenta el panorama actual que se vive en la universidad pública, al menos desde ADICUS descartan que haya medidas de fuerza en el corto plazo. Sin embargo, el secretario general del gremio no descartó que es algo que se va evaluando a diario, aunque sostuvo que, de haber novedades, se podían dar sobre mediados de agosto.

“Estamos en condiciones de coronar el año con una aplicación plena de la ley de financiamiento y bajar el deterioro salarial que hemos tenido estos años. Haber cerrado así, más allá de las discusiones, el primer semestre nos da un balance positivo. Ahora expectantes a que este pedido de fondos se materialice con una pronta recomposición salarial y que volvamos a una relativa normalidad en la universidad”, concluyó Jaime Barcelona, secretario general de ADICUS.